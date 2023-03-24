https://sputnik-georgia.ru/20230324/draka-mezhdu-deputatami-v-parlamente-gruzii--vystuplenie-premera-ne-proshlo-bez-intsidenta-276089196.html

Драка между депутатами в парламенте Грузии – выступление премьера не прошло без инцидента

Драка между депутатами в парламенте Грузии – выступление премьера не прошло без инцидента

Изначально словесный конфликт произошел между премьером Грузии, выступавшим сегодня в парламенте, и оппозиционным депутатом Губазом Саникидзе 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T18:37+0400

2023-03-24T18:37+0400

2023-03-24T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Драка и мат в парламенте Грузии – противостояние произошло между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и их оппозиционным коллегой Губазом Саникидзе. Инцидент начался в фойе законодательного органа сразу после того, как завершилось выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и депутаты вышли из зала заседания на перерыв. На распространенных в СМИ кадрах видно, как Давид Матикашвили и Алуда Гудушаури пытаются физически расправится с Саникидзе. Кроме того, слышна нецензурная лексика и мат в адрес оппозиционера. Согласно распространенной информации, депутат от большинства Алуда Гудушаури замахнулся ногой на Саникидзе. Ситуация разрядилась после того, как Саникидзе вывели из здания парламента. За несколько минут до инцидента Саникидзе стал объектов критики со стороны премьера. До этого Саникидзе выразил недовольство тем, как власти обращаются с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. А в ответ на это премьер-министр заявил, что политик продался "Единому национальному движению". Саникидзе ответил на критику премьера матом, а в ответ Гарибашвили назвал его подонком и предателем. В 2012 году Саникидзе был избран депутатом парламента Грузии от избирательного блока "Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта". В 2016 году он присоединился к оппозиционной партии Нино Бурджанадзе "Демократическое движение", а покинул – 9 мая 2019 года. В парламент десятого созыва Саникидзе попал по партийному списку избирательного блока "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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