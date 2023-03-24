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Грузинский дзюдоист завоевал серебро на турнире Большого шлема в Тбилиси
Грузинский дзюдоист завоевал серебро на турнире Большого шлема в Тбилиси
В финале 19-летний спортсмен из Грузии в напряженной борьбе уступил Турану Байрамову из Азербайджана 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T23:40+0400
2023-03-24T23:40+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал серебряную медаль по дзюдо на турнире Большого шлема в Тбилиси. В финале 19-летний спортсмен из Грузии в напряженной борьбе уступил Турану Байрамову из Азербайджана. Казахстанец Шамшадин и украинец Лесюк завоевали бронзовые медали в весовой категории до 60 кг. Первый день турнира "Большого шлема" в Тбилиси прошел неудачно для грузинских дзюдоисток. Все выступившие сегодня спортсмены выбыли из турнира на ранней стадии. Без медалей на соревнованиях также остались шесть грузинских дзюдоистов. Напомним, что члены сборной Грузии по дзюдо завоевали 14 медалей на турнире Большого шлема в Тбилиси в 2022 году. Наши спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, гран-при по дзюдо, гран-при тбилиси по дзюдо
Грузинский дзюдоист завоевал серебро на турнире Большого шлема в Тбилиси
23:40 24.03.2023 (обновлено: 23:47 24.03.2023)
В финале 19-летний спортсмен из Грузии в напряженной борьбе уступил Турану Байрамову из Азербайджана
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал серебряную медаль по дзюдо на турнире Большого шлема в Тбилиси.
В финале 19-летний спортсмен из Грузии в напряженной борьбе уступил Турану Байрамову из Азербайджана. Казахстанец Шамшадин и украинец Лесюк завоевали бронзовые медали в весовой категории до 60 кг.
Первый день турнира "Большого шлема" в Тбилиси прошел неудачно для грузинских дзюдоисток. Все выступившие сегодня спортсмены выбыли из турнира на ранней стадии. Без медалей на соревнованиях также остались шесть грузинских дзюдоистов.
Напомним, что члены сборной Грузии по дзюдо завоевали 14 медалей на турнире Большого шлема в Тбилиси в 2022 году. Наши спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.