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Грузинский пианист Георгий Гигашвили прошел в финал конкурса имени Рубинштейна

Грузинский пианист Георгий Гигашвили прошел в финал конкурса имени Рубинштейна

В финале шесть конкурсантов должны сыграть камерную музыку, классический концерт и большой концерт 24.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Один из наиболее ярких и талантливых пианистов Грузии XXI века Георгий Гигашвили прошел в финал 16-го Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна проводится в Тель-Авиве каждые три года с момента его основания в 1974 году. В этом году конкурс проходит с 14 по 31 марта. На первом этапе конкурса были отобраны 39 пианистов, после чего лишь 16 пианистов прошли на второй этап. В финале, где оказался Гигашвили, шесть конкурсантов должны сыграть камерную музыку, классический концерт и большой концерт. Георгий Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов. Он успешно проводит концерты как в Грузии, так и за ее пределами – в США, Польше, Испании, Франции и других странах. Георгий сотрудничает с камерными ансамблями и оркестрами, а также принимает участие в фестивалях и мастер-классах по всему миру. В 2019 году Гигашвили стал лауреатом премии "Цинандали" в номинации "Музыкальное искусство". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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