https://sputnik-georgia.ru/20230324/inostranets-pytalsya-vvezti-v-gruziyu-kilogramm-kontrabandnogo-zoloto-276081847.html

Иностранец пытался ввезти в Грузию килограмм контрабандного золота

Иностранец пытался ввезти в Грузию килограмм контрабандного золота

Общая стоимость контрабандных драгоценностей составляет 73,3 тысячи лари (около 28 тысяч долларов) 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T15:27+0400

2023-03-24T15:27+0400

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грузия

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тпп "сарпи"

контрабанда

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в страну до одного килограмма золотых ювелирных изделий на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), говорится в сообщении на сайте Службы доходов Минфина. Общая стоимость контрабандных драгоценностей превышает 73,3 тысячи лари (около 28 тысяч долларов). Материалы дела переданы следственной службе Минфина Грузии с целью дальнейшего реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, происшествия, новости, тпп "сарпи", контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии