https://sputnik-georgia.ru/20230324/inostranets-pytalsya-vvezti-v-gruziyu-kilogramm-kontrabandnogo-zoloto-276081847.html
Иностранец пытался ввезти в Грузию килограмм контрабандного золота
Иностранец пытался ввезти в Грузию килограмм контрабандного золота
Общая стоимость контрабандных драгоценностей составляет 73,3 тысячи лари (около 28 тысяч долларов) 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T15:27+0400
2023-03-24T15:27+0400
2023-03-24T15:31+0400
грузия
происшествия
новости
тпп "сарпи"
контрабанда
служба доходов министерства финансов грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24782/38/247823828_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5862ea7c68611d0c4b891db29f2ad34e.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в страну до одного килограмма золотых ювелирных изделий на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), говорится в сообщении на сайте Службы доходов Минфина. Общая стоимость контрабандных драгоценностей превышает 73,3 тысячи лари (около 28 тысяч долларов). Материалы дела переданы следственной службе Минфина Грузии с целью дальнейшего реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24782/38/247823828_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_3506fd656b43e6686313b32e5a715619.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тпп "сарпи", контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, происшествия, новости, тпп "сарпи", контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии
Иностранец пытался ввезти в Грузию килограмм контрабандного золота
15:27 24.03.2023 (обновлено: 15:31 24.03.2023)
Общая стоимость контрабандных драгоценностей составляет 73,3 тысячи лари (около 28 тысяч долларов)
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в страну до одного килограмма золотых ювелирных изделий на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), говорится в сообщении на сайте Службы доходов Минфина.
"На основании подозрений пограничники детально осмотрели ручную кладь иностранца. В результате были обнаружены незадекларированные золотые украшения весом в 926.52 грамма", – говорится в сообщении.
Общая стоимость контрабандных драгоценностей превышает 73,3 тысячи лари (около 28 тысяч долларов).
Материалы дела переданы следственной службе Минфина Грузии с целью дальнейшего реагирования.