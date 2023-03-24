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Иностранец пытался ввезти в Грузию килограмм контрабандного золота
Иностранец пытался ввезти в Грузию килограмм контрабандного золота
Общая стоимость контрабандных драгоценностей составляет 73,3 тысячи лари (около 28 тысяч долларов) 24.03.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в страну до одного килограмма золотых ювелирных изделий на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), говорится в сообщении на сайте Службы доходов Минфина. Общая стоимость контрабандных драгоценностей превышает 73,3 тысячи лари (около 28 тысяч долларов). Материалы дела переданы следственной службе Минфина Грузии с целью дальнейшего реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, тпп "сарпи", контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, происшествия, новости, тпп "сарпи", контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии

Иностранец пытался ввезти в Грузию килограмм контрабандного золота

15:27 24.03.2023 (обновлено: 15:31 24.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerДрагоценности золото серебро
Драгоценности золото серебро - Sputnik Грузия, 1920, 24.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Общая стоимость контрабандных драгоценностей составляет 73,3 тысячи лари (около 28 тысяч долларов)
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в страну до одного килограмма золотых ювелирных изделий на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), говорится в сообщении на сайте Службы доходов Минфина.

"На основании подозрений пограничники детально осмотрели ручную кладь иностранца. В результате были обнаружены незадекларированные золотые украшения весом в 926.52 грамма", – говорится в сообщении.

Общая стоимость контрабандных драгоценностей превышает 73,3 тысячи лари (около 28 тысяч долларов).
Материалы дела переданы следственной службе Минфина Грузии с целью дальнейшего реагирования.
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