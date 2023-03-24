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Кровопролитие в Тбилиси: на окраине города найдено тело мужчины
Кровопролитие в Тбилиси: на окраине города найдено тело мужчины
Предполагаемый преступник задержан по горячим следам 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T10:24+0400
2023-03-24T10:24+0400
2023-03-24T10:40+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружено на окраине Тбилиси.По данным телеканала "Рустави-2", тело мужчины до 60 лет было найдено на рассвете на улице Белиашвили в районе Дигоми. Смертельные ранения мужчине, предположительно, нанесли холодным оружием. По распространившейся информации, предполагаемый преступник задержан по горячим следам. На месте происшествия работают полицейские и эксперты-криминалисты. О других деталях пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Кровопролитие в Тбилиси: на окраине города найдено тело мужчины
10:24 24.03.2023 (обновлено: 10:40 24.03.2023)
Предполагаемый преступник задержан по горячим следам
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружено на окраине Тбилиси.
По данным телеканала "Рустави-2
", тело мужчины до 60 лет было найдено на рассвете на улице Белиашвили в районе Дигоми. Смертельные ранения мужчине, предположительно, нанесли холодным оружием.
По распространившейся информации, предполагаемый преступник задержан по горячим следам.
На месте происшествия работают полицейские и эксперты-криминалисты. О других деталях пока не сообщается.