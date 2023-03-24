https://sputnik-georgia.ru/20230324/krovoprolitie-v-tbilisi-na-okraine-goroda-naydeno-telo-muzhchiny-276066971.html

Кровопролитие в Тбилиси: на окраине города найдено тело мужчины

Кровопролитие в Тбилиси: на окраине города найдено тело мужчины

Предполагаемый преступник задержан по горячим следам 24.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружено на окраине Тбилиси.По данным телеканала "Рустави-2", тело мужчины до 60 лет было найдено на рассвете на улице Белиашвили в районе Дигоми. Смертельные ранения мужчине, предположительно, нанесли холодным оружием. По распространившейся информации, предполагаемый преступник задержан по горячим следам. На месте происшествия работают полицейские и эксперты-криминалисты. О других деталях пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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