https://sputnik-georgia.ru/20230324/lunnyy-kalendar-na-aprel-2023-blagopriyatnye-dni-276093793.html

Лунный календарь на апрель 2023: благоприятные дни

Лунный календарь на апрель 2023: благоприятные дни

Лунный календарь – один из самых древних на Земле, многие и в наши дни на его основе планируют посевные работы, посещение салона красоты, покупки, отдых и даже... 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T22:35+0400

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справки

лунный календарь

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Какие дни благоприятны по лунному календарю для той или иной деятельности в апреле 2023 года, читайте в Sputnik Грузия. Благоприятные дни в апреле Сочетаться браком по лунному календарю благоприятно 5, 6, 11, 16 и 17 апреля. А вот 2, 3, 4, 7, 8, 13, 15 и 19 апреля играть свадьбу и венчаться нежелательно. Остальные дни в апреле для свадьбы и венчания нейтральны. Самые удачные дни по лунному календарю для бизнеса или начала нового дела – 3 и 17 апреля. Благоприятны в апреле для бизнес-деятельности также 2, 10, 11, 14 и 18 числа. А вот 1, 4, 7, 13, 16, 19 и 20 апреля от такой деятельности лунный календарь рекомендует воздержаться. Удачно сменить место работы в апреле можно 3, 10, 11, 14 и 17 числа. Благоприятно сменить место работы по лунному календарю также 6 и 18 апреля. Однако воздержаться от радикальных перемен желательно 1, 2, 5, 8, 12, 15, 16 и 19 апреля. Самые благоприятные дни для покупки недвижимости, обмена и аренды – 3, 6, 10, 11, 14, 15 и 18 апреля. А вот 1, 4, 7, 8, 12, 13, 16 и 19 апреля лунный календарь советует воздержаться от любых операций с недвижимостью. Для творчества по лунному календарю самые благоприятные дни в апреле – 2, 3, 5, 6, 10, 14, 18 и 20 числа. Творческой деятельностью нежелательно заниматься 1, 13 и 19 апреля. Все остальные дни для творчества нейтральны. Самые благоприятные дни для каких-либо начинаний – 3, 10, 17 апреля. В эти дни лунный календарь рекомендует смело реализовывать любые новые дела и проекты. Благоприятны по лунному календарю также 11, 14 и 18 апреля. А вот 1, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 15, 16 и 19 апреля любые начинания могут неудачно завершиться. Лунный календарь советует отправиться в путешествие 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, и 17 апреля. А 1, 2, 4, 12, 14, 15, 16, 19 и 20 апреля лучше остаться дома. Для денежных операций в апреле самые благоприятные дни – 2, 3, 6, 10, 11, 14, 17 и 18 числа. От любых финансовых операций лунный календарь рекомендует отказаться 1, 4, 7 и 19 апреля. Для ремонта, уборки и других домашних дел самые благоприятные дни в апреле – 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18 и 19 числа. От проведения таких работ лунный календарь советует воздержаться 1, 2 и 6 апреля. Лунный календарь рекомендует отказаться в апреле от отдыха 3, 10, 13, 14 и 16 числа. Самые благоприятные дни для отдыха – 5, 6, 11, 15 и 20 апреля. Все остальные дни в апреле для отдыха нейтральны. Научной деятельностью в апреле наиболее благоприятно заниматься 3, 8, 10, 12 и 18 числа. От активной научной деятельности лунный календарь рекомендует отдохнуть 1, 2 и 19 апреля. Лунный календарь рекомендует исключить любые физические нагрузки 8 апреля. Все остальные дни в апреле для физических нагрузок благоприятны. Спорить или выяснять отношения в апреле нежелательно, но, если нет другого выхода, выпустить пар по лунному календарю можно 10, 11, 12, 17 и 18 числа. Самые благоприятные дни для застолья по лунному календарю – 2, 6, 11, 12 и 14 апреля. А самые неблагоприятные – 1, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 16, 18, 19 и 20 апреля. Все остальные дни в апреле для праздничных мероприятий нейтральны. Сменить полностью имидж лунный календарь советует 1, 2, 6, 11, 17 и 19 апреля. А вот 4, 5, 8, 10, 15, 16, 18 и 20 апреля от стрижки, окраски и других манипуляций с волосами лучше отказаться. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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