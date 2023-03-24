https://sputnik-georgia.ru/20230324/mir-nakhoditsya-pered-ugrozoy-tretey-mirovoy-voyny--premer-gruzii-276072980.html

Мир находится перед угрозой третьей мировой войны – премьер Грузии

Мир находится перед угрозой третьей мировой войны – премьер Грузии

Инициаторами выступления Гарибашвили в парламенте стали оппозиционные депутаты, которые поинтересовались тем, что делают власти для обеспечения безопасности в... 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T12:24+0400

2023-03-24T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Весь мир сегодня находится перед угрозой третьей мировой, и на этом фоне главной заботой властей Грузии является спасение нашей страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте. "Еще раз хочу напомнить общественности, что сегодня во всем мире сложнейшая ситуация. Перед такими вызовами Европа, весь мир не стояли после Второй мировой войны. Можно сказать, что сегодня мир находится перед угрозой третьей мировой войны. И это не преувеличенная угроза", – заявил Гарибашвили. По его словам, риторика ядерной войны с каждым днем возрастает, усиливается. "И на этом фоне, уважаемые депутаты, главной заботой нашей власти является спасение нашей страны", – подчеркнул Гарибашвили.По его словам, события на Украине прямо влияют на Грузию и на регион в целом, на Европу и архитектуру безопасности, порядок всего мира, который был сформирован после Второй мировой войны и после распада Советского союза.Гарибашвили выступает в парламента в формате интерпелляции. Инициаторами стали оппозиционные депутаты, которые поинтересовались у премьера тем, что делают власти для обеспечения безопасности в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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