https://sputnik-georgia.ru/20230324/nord-stream-2-pomozhet-danii-podnyat-neponyatnyy-predmet-u-severnogo-potoka-276094202.html
Nord Stream 2 поможет Дании поднять непонятный предмет у "Северного потока"
Nord Stream 2 поможет Дании поднять непонятный предмет у "Северного потока"
Предмет имеет цилиндрическую форму, высоту около 40 сантиметров и диаметр десять сантиметров 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T23:00+0400
2023-03-24T23:00+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока — 2", согласилась принять участие в извлечении предмета, обнаруженного около газопровода, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен."У нас нет дополнительной информации о том, когда начнется операция", — отметил он.Позднее сам оператор подтвердил РИА Новости свое согласие.Сегодня Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по поднятию со дна объекта, обнаруженного рядом с газопроводом.Предмет имеет цилиндрическую форму, высоту около 40 сантиметров и диаметр десять сантиметров. Датское энергетическое агентство не исключает, что это морской дымовой буй. Для точного выяснения природы объекта ведомство решило поднять его на поверхность при содействии Минобороны королевства.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, дания, германия, северный поток-2
Nord Stream 2 поможет Дании поднять непонятный предмет у "Северного потока"
23:00 24.03.2023 (обновлено: 23:24 24.03.2023)
Предмет имеет цилиндрическую форму, высоту около 40 сантиметров и диаметр десять сантиметров
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik.
Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока — 2", согласилась принять участие в извлечении предмета, обнаруженного около газопровода, заявил РИА Новости
руководитель пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен.
"У нас нет дополнительной информации о том, когда начнется операция", — отметил он.
Позднее сам оператор подтвердил РИА Новости свое согласие.
"Компания Nord Stream 2 AG ожидает дальнейшей информации о планах по ее организации от Датского энергетического агентства", — добавили в пресс-службе.
Сегодня Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по поднятию со дна объекта, обнаруженного рядом с газопроводом.
Предмет имеет цилиндрическую форму, высоту около 40 сантиметров и диаметр десять сантиметров. Датское энергетическое агентство не исключает, что это морской дымовой буй. Для точного выяснения природы объекта ведомство решило поднять его на поверхность при содействии Минобороны королевства.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.