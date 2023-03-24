https://sputnik-georgia.ru/20230324/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-turtsii-276084126.html

Новое землетрясение произошло в Турции

Новое землетрясение произошло в Турции

Толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы в провинции Кахраманмараш 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T16:41+0400

2023-03-24T16:41+0400

2023-03-24T16:55+0400

в мире

новости

происшествия

турция

землетрясение в турции 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0f/274909035_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2132c0c0ad6b24dd6a40a0852cd538a6.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. На юго-востоке Турции произошло очередное землетрясение, сообщают местные СМИ со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве.Отмечается, что толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы в провинции Кахраманмараш. Эпицентр землетрясения находился в районе Гексун. Очаг залегал на глубине 7,34 км.Напомним, мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в юго-восточных регионах страны. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число жертв по последним данным превысило 50 тыс. человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023