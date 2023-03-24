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Новое землетрясение произошло в Турции
Новое землетрясение произошло в Турции
Толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы в провинции Кахраманмараш 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T16:41+0400
2023-03-24T16:41+0400
2023-03-24T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. На юго-востоке Турции произошло очередное землетрясение, сообщают местные СМИ со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве.Отмечается, что толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы в провинции Кахраманмараш. Эпицентр землетрясения находился в районе Гексун. Очаг залегал на глубине 7,34 км.Напомним, мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в юго-восточных регионах страны. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число жертв по последним данным превысило 50 тыс. человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023
в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023
Новое землетрясение произошло в Турции
16:41 24.03.2023 (обновлено: 16:55 24.03.2023)
Толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы в провинции Кахраманмараш
ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. На юго-востоке Турции произошло очередное землетрясение, сообщают местные СМИ со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве.
Отмечается, что толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы в провинции Кахраманмараш. Эпицентр землетрясения находился в районе Гексун. Очаг залегал на глубине 7,34 км.
Напомним, мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в юго-восточных регионах страны. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число жертв по последним данным превысило 50 тыс. человек.