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Поиск духовности: в Тбилиси проходит выставка работ Джемала и Георгия Кухалашвили

Поиск духовности: в Тбилиси проходит выставка работ Джемала и Георгия Кухалашвили

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Выставка работ Джемала и Георгия Кухалашвили "За пределами порога" открылась в Национальной галерее Грузии, говорится в сообщении... 24.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Выставка работ Джемала и Георгия Кухалашвили "За пределами порога" открылась в Национальной галерее Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Выставка, которая продлится до 8 апреля, представляет собой авторскую художественную интерпретацию материального и духовного миров. Джемал Кухалашвили родился в 1952 году. В 1978 году окончил Тбилисскую академию художеств и уже в 80-х годах начал творческую деятельность. Художник рисует повседневную жизнь в своем разнообразии и многогранности. Георгий Кухалашвили – сын Джемала Кухалашвили, он родился в 1982 году. В 2002-2007 годах учился в Тбилисской академии художеств. На раннем этапе творчества был отчетливо заметен интерес художника к религиозным, аллегорическим и мистическим темам. Работы Георгия Кухалашвили хранятся в частных коллекциях в Грузии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Германии, Великобритании, России и Германии. Постоянную выставку Кухалашвили можно увидеть в Грузинском музее изобразительных искусств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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