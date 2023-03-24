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Приметы на Феофанов день 2023: что нельзя делать 25 марта?

Приметы на Феофанов день 2023: что нельзя делать 25 марта?

Православная церковь 25 марта поминает преподобного Феофана Исповедника, Сигрианского 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T16:38+0400

2023-03-24T16:38+0400

2023-03-24T16:38+0400

справки

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Праздник в народе называют "Феофанов день", с которым связано множество традиций, примет и, конечно же, запретов. Что нельзя делать в Феофанов день: о запретах и народных приметах праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Феофанов день плохо обращаться с лошадьми – ругать их, бить или оставлять голодными. По приметам 25 марта лошадям нужно уделить особое внимание, чтобы год выдался благополучный и урожайный. Нельзя в Феофанов день выяснять отношения, повышать голос, ругаться, скандалить — это плохая примета, несчастья будут преследовать весь год. По приметам, чтобы избежать порчи и сглаза, нельзя в Феофанов день одалживать вещи или бесплатно брать что-либо. В противном случае нужно взять или заплатить в обмен символичную сумму. Нельзя в Феофанов день незамужним девушкам ломать березовые ветки – это плохая примета, можно долго просидеть в девках. В Феофанов день нельзя долго спать и ничего не делать целый день – это плохая примета, можно весь год провести без работы и в нужде. По приметам нельзя 25 марта гадать и проводить какие-либо ритуалы и обряды, можно лишиться покровительства святого. Народные приметы Лето будет дождливым, если на Феофана стоит теплая и солнечная погода, а если на деревьях иней — это явная примета, что в июне будет холодно и дождливо. Хорошая примета – туман и дождь 25 марта, это значит, что урожай овса, ржи и льна будет богатый, а много мышей предсказывает неурожайный год. По приметам скоро потеплеет, если вороны сидят на земле, ну а если лошадь закидывает голову к верху – ожидается похолодание. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки