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https://sputnik-georgia.ru/20230324/pyat-deputatov-ot-gruzinskoy-mechty-lisheny-mandatov-276071357.html
Пять депутатов от "Грузинской мечты" лишены мандатов
Пять депутатов от "Грузинской мечты" лишены мандатов
В четырех случаях причина прекращения депутатских полномочий – назначения на разные должности 24.03.2023, Sputnik Грузия
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георгий амилахвари
ираклий ковзанадзе
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Парламент Грузии проголосовал за лишение пятерых депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" мандатов. Депутатские полномочия Георгия Амилахвари были досрочно прекращены в связи с его назначением на пост министра образования и науки Грузии.Решения в отношении бывшего командующего Силами обороны Грузии, генерал-лейтенанта Владимира Чачибая и Нино Иобашвили также связаны с назначениями. Чачибая стал советником премьер-министра Грузии, а Иобашвили стала советником премьера по внешнеполитическим вопросам.В свою очередь Георгий Хелашвили назначен советником председателя парламента Грузии.Что касается Ираклия Ковзанадзе, досрочное прекращение его депутатских полномочий не связано ни с каким назначением, он лишь написал заявление об отказе от мандата. Все вышеперечисленные политики прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", соответственно их места в законодательном органе займут следующие из списка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, тбилиси, владимир чачибая, георгий амилахвари, ираклий ковзанадзе, грузинская мечта
грузия, новости, политика, тбилиси, владимир чачибая, георгий амилахвари, ираклий ковзанадзе, грузинская мечта

Пять депутатов от "Грузинской мечты" лишены мандатов

11:42 24.03.2023 (обновлено: 11:45 24.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerПустые места в зале заседаний. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
Пустые места в зале заседаний. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года - Sputnik Грузия, 1920, 24.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В четырех случаях причина прекращения депутатских полномочий – назначения на разные должности
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Парламент Грузии проголосовал за лишение пятерых депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" мандатов.
Депутатские полномочия Георгия Амилахвари были досрочно прекращены в связи с его назначением на пост министра образования и науки Грузии.
Решения в отношении бывшего командующего Силами обороны Грузии, генерал-лейтенанта Владимира Чачибая и Нино Иобашвили также связаны с назначениями. Чачибая стал советником премьер-министра Грузии, а Иобашвили стала советником премьера по внешнеполитическим вопросам.
В свою очередь Георгий Хелашвили назначен советником председателя парламента Грузии.
Что касается Ираклия Ковзанадзе, досрочное прекращение его депутатских полномочий не связано ни с каким назначением, он лишь написал заявление об отказе от мандата.
Все вышеперечисленные политики прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", соответственно их места в законодательном органе займут следующие из списка.
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