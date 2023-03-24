https://sputnik-georgia.ru/20230324/pyat-deputatov-ot-gruzinskoy-mechty-lisheny-mandatov-276071357.html

Пять депутатов от "Грузинской мечты" лишены мандатов

Пять депутатов от "Грузинской мечты" лишены мандатов

В четырех случаях причина прекращения депутатских полномочий – назначения на разные должности 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T11:42+0400

2023-03-24T11:42+0400

2023-03-24T11:45+0400

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тбилиси

владимир чачибая

георгий амилахвари

ираклий ковзанадзе

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Парламент Грузии проголосовал за лишение пятерых депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" мандатов. Депутатские полномочия Георгия Амилахвари были досрочно прекращены в связи с его назначением на пост министра образования и науки Грузии.Решения в отношении бывшего командующего Силами обороны Грузии, генерал-лейтенанта Владимира Чачибая и Нино Иобашвили также связаны с назначениями. Чачибая стал советником премьер-министра Грузии, а Иобашвили стала советником премьера по внешнеполитическим вопросам.В свою очередь Георгий Хелашвили назначен советником председателя парламента Грузии.Что касается Ираклия Ковзанадзе, досрочное прекращение его депутатских полномочий не связано ни с каким назначением, он лишь написал заявление об отказе от мандата. Все вышеперечисленные политики прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", соответственно их места в законодательном органе займут следующие из списка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, владимир чачибая, георгий амилахвари, ираклий ковзанадзе, грузинская мечта