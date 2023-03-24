https://sputnik-georgia.ru/20230324/pyat-sovetov-allergikam-chto-delat-vesnoy-276088453.html

Пять советов аллергикам: что делать весной

Пять советов аллергикам: что делать весной

Основная причина аллергии, которая начинается весной, – пыльца растений, практически невидимая невооруженным глазом 24.03.2023, Sputnik Грузия

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Основные признаки аллергии: зуд, покраснение век, заложенность носа, першение в горле и проблемы с дыханием. Для того, чтобы определить, что именно является раздражителем, необходимо сдать специальные анализы, которые позволят более эффективно назначить курс лечения. Однако только медикаментов недостаточно для борьбы с аллергией, поэтому специалисты советуют следовать простым рекомендациям, которые помогу справиться с недугом. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, что нужно делать для того, чтобы с легкостью пережить весну, если вы страдаете от аллергии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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