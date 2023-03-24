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Пять советов аллергикам: что делать весной
Пять советов аллергикам: что делать весной
Основная причина аллергии, которая начинается весной, – пыльца растений, практически невидимая невооруженным глазом 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T20:54+0400
2023-03-24T20:54+0400
2023-03-24T20:54+0400
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Основные признаки аллергии: зуд, покраснение век, заложенность носа, першение в горле и проблемы с дыханием. Для того, чтобы определить, что именно является раздражителем, необходимо сдать специальные анализы, которые позволят более эффективно назначить курс лечения. Однако только медикаментов недостаточно для борьбы с аллергией, поэтому специалисты советуют следовать простым рекомендациям, которые помогу справиться с недугом. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, что нужно делать для того, чтобы с легкостью пережить весну, если вы страдаете от аллергии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, инфографика, инфографика
Пять советов аллергикам: что делать весной
Основная причина аллергии, которая начинается весной, – пыльца растений, практически невидимая невооруженным глазом
Основные признаки аллергии: зуд, покраснение век, заложенность носа, першение в горле и проблемы с дыханием.
Для того, чтобы определить, что именно является раздражителем, необходимо сдать специальные анализы, которые позволят более эффективно назначить курс лечения.
Однако только медикаментов недостаточно для борьбы с аллергией, поэтому специалисты советуют следовать простым рекомендациям, которые помогу справиться с недугом.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, что нужно делать для того, чтобы с легкостью пережить весну, если вы страдаете от аллергии.