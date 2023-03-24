https://sputnik-georgia.ru/20230324/tonnel-na-doroge-k-granitse-gruzii-s-rossiey-zakroyut-na-sutki-276090100.html
Тоннель на дороге к границе Грузии с Россией закроют на сутки
Тоннель на дороге к границе Грузии с Россией закроют на сутки
Тоннель будет закрыт с целью проведения работ по текущему ремонту и управлению объектом 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T20:31+0400
2023-03-24T20:31+0400
2023-03-24T20:31+0400
грузия
новости
общество
мцхета-степанцминда-ларс
военно-грузинская дорога
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, будет запрещено на сутки, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет в тоннеле, который расположен на 132-135 километре автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, будет действовать 25 марта с 00:00 до 26 марта 00:00 по местному времени.Движение транспорта в период закрытия тоннеля будет переключено на объездную дорогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог
Тоннель на дороге к границе Грузии с Россией закроют на сутки
Тоннель будет закрыт с целью проведения работ по текущему ремонту и управлению объектом
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, будет запрещено на сутки, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, запрет в тоннеле, который расположен на 132-135 километре автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, будет действовать 25 марта с 00:00 до 26 марта 00:00 по местному времени.
По информации департамента, тоннель будет закрыт с целью проведения работ по управлению тоннелем и текущему ремонту.
Движение транспорта в период закрытия тоннеля будет переключено на объездную дорогу.