https://sputnik-georgia.ru/20230324/tonnel-na-doroge-k-granitse-gruzii-s-rossiey-zakroyut-na-sutki-276090100.html

Тоннель на дороге к границе Грузии с Россией закроют на сутки

Тоннель на дороге к границе Грузии с Россией закроют на сутки

Тоннель будет закрыт с целью проведения работ по текущему ремонту и управлению объектом 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T20:31+0400

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2023-03-24T20:31+0400

грузия

новости

общество

мцхета-степанцминда-ларс

военно-грузинская дорога

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, будет запрещено на сутки, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет в тоннеле, который расположен на 132-135 километре автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, будет действовать 25 марта с 00:00 до 26 марта 00:00 по местному времени.Движение транспорта в период закрытия тоннеля будет переключено на объездную дорогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог