https://sputnik-georgia.ru/20230324/ubiystvo-na-okraine-tbilisi--zaderzhannomu-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-276061984.html
Убийство на окраине Тбилиси – задержанному грозит бессрочное заключение
Убийство на окраине Тбилиси – задержанному грозит бессрочное заключение
Следствие установило, что обвиняемый 22 марта во время ссоры нанес пострадавшему множественные ранения ножом, а после облил бензином и поджег 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T00:09+0400
2023-03-24T00:09+0400
2023-03-24T00:09+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Сотрудники прокуратуры предъявили обвинения задержанному в убийстве мужчины в спальном районе Мухиани. Задержанного обвиняют в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, и ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Следствие установило, что обвиняемый 22 марта во время ссоры нанес пострадавшему множественные ранения ножом, а после облил бензином и поджег. Тот скончался на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления. Его задержали в тот же день. Прокуратура будет требовать поместить обвиняемого в предварительное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
Убийство на окраине Тбилиси – задержанному грозит бессрочное заключение
Следствие установило, что обвиняемый 22 марта во время ссоры нанес пострадавшему множественные ранения ножом, а после облил бензином и поджег
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Сотрудники прокуратуры предъявили обвинения задержанному в убийстве мужчины в спальном районе Мухиани.
Задержанного обвиняют в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, и ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Следствие установило, что обвиняемый 22 марта во время ссоры нанес пострадавшему множественные ранения ножом, а после облил бензином и поджег. Тот скончался на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления.
Его задержали в тот же день. Прокуратура будет требовать поместить обвиняемого в предварительное заключение.