https://sputnik-georgia.ru/20230324/v-gruzii-poyavyatsya-roboty-tamozhenniki-276063920.html

В Грузии появятся роботы-таможенники

В Грузии появятся роботы-таможенники

Функция искусственного интеллекта — получать документы, оцифровывать их, сообщать пользователю об ошибке в документе и распечатывать декларацию 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T10:02+0400

2023-03-24T10:02+0400

2023-03-24T10:02+0400

грузия

новости

экономика

министерство финансов грузии

таможня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24804/13/248041326_0:0:1407:792_1920x0_80_0_0_efae069d8d05d46d450d5dfb294ffb0f.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. На таможнях Грузии активно планируют использовать специальных роботов для осуществления операций таможенного контроля, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. По его словам, в процессе совершенствования таможенных систем цифровыми технологиями были созданы первые так называемые "роботы-таможенники". Лаша Хуцишвили отметил, что для поощрения предварительного декларирования товаров перед ввозом на таможенную территорию Грузии Служба доходов внедрила автоматизированную систему для лиц, допущенных к eCustoms, и ввела новые процедуры, с помощью которых возможно предварительное декларирование товаров перед ввозом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии, таможня