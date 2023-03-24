https://sputnik-georgia.ru/20230324/v-gruzii-poyavyatsya-roboty-tamozhenniki-276063920.html
В Грузии появятся роботы-таможенники
В Грузии появятся роботы-таможенники
Функция искусственного интеллекта — получать документы, оцифровывать их, сообщать пользователю об ошибке в документе и распечатывать декларацию 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T10:02+0400
2023-03-24T10:02+0400
2023-03-24T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. На таможнях Грузии активно планируют использовать специальных роботов для осуществления операций таможенного контроля, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. По его словам, в процессе совершенствования таможенных систем цифровыми технологиями были созданы первые так называемые "роботы-таможенники". Лаша Хуцишвили отметил, что для поощрения предварительного декларирования товаров перед ввозом на таможенную территорию Грузии Служба доходов внедрила автоматизированную систему для лиц, допущенных к eCustoms, и ввела новые процедуры, с помощью которых возможно предварительное декларирование товаров перед ввозом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии, таможня
грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии, таможня
В Грузии появятся роботы-таможенники
Функция искусственного интеллекта — получать документы, оцифровывать их, сообщать пользователю об ошибке в документе и распечатывать декларацию
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. На таможнях Грузии активно планируют использовать специальных роботов для осуществления операций таможенного контроля, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
По его словам, в процессе совершенствования таможенных систем цифровыми технологиями были созданы первые так называемые "роботы-таможенники".
"Функция искусственного интеллекта — получать документы, оцифровывать их, сообщать пользователю об ошибке в документе и распечатывать декларацию. В дальнейшем планируется более активно привлекать робота-таможенника к деятельности по таможенному контролю", – сказал Хуцишвили.
Лаша Хуцишвили отметил, что для поощрения предварительного декларирования товаров перед ввозом на таможенную территорию Грузии Служба доходов внедрила автоматизированную систему для лиц, допущенных к eCustoms, и ввела новые процедуры, с помощью которых возможно предварительное декларирование товаров перед ввозом.