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https://sputnik-georgia.ru/20230324/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-dlya-bolshegruzov-276070163.html
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов
Ограничение введено из-за плохих погодных условий 24.03.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение введено на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Для остального вида автотранспорта движение свободно. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, национальное агентство окружающей среды

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов

10:46 24.03.2023 (обновлено: 13:08 24.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения - Sputnik Грузия, 1920, 24.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Ограничение введено из-за плохих погодных условий
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение введено на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Для остального вида автотранспорта движение свободно.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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