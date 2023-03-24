https://sputnik-georgia.ru/20230324/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-dlya-bolshegruzov-276070163.html

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов

Ограничение введено из-за плохих погодных условий 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение введено на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Для остального вида автотранспорта движение свободно. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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