https://sputnik-georgia.ru/20230325/akademiya-serzhantov-im-antsukhelidze-prazdnuet-yubiley-276099314.html

Академия сержантов им. Анцухелидзе празднует юбилей

Академия сержантов им. Анцухелидзе празднует юбилей

Сержантов наградили медалями – "За безупречную службу в системе министерства обороны Грузии" и "Георгия Анцухелидзе" 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T12:31+0400

2023-03-25T12:31+0400

2023-03-25T12:58+0400

новости

грузия

академия сержантов им. георгия анцухелидзе

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Академия сержантов им. Георгия Анцухелидзе празднует 20 лет со дня основания, сообщила телекомпания "Имеди". Командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили и заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе поздравили сержантов с юбилеем Академии и рассказали о ее важности. Заместитель главы Минобороны наградил военнослужащих Академии, сержантов штабным оружием в награду за высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, сержанты были награждены медалями – "За безупречную службу в системе министерства обороны Грузии" и "Георгия Анцухелидзе".Минобороны Грузии: мы за добровольность при прохождении службы в армии>>В мероприятии приняли участие заместители министра обороны, заместители командующего Силами обороны, представители Сил обороны и члены семьи национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе. Школа подготовки сержантов была основана в 2003 году. В 2009 году была подготовлена и утверждена учебная программа старших сержантов. В ноябре 2013 года школе присвоили имя Национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе, погибшего во время августовской войны 2008 года, и преобразовали в Центр. В 2018 году, 25 марта, центру был присвоен статус Академии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, академия сержантов им. георгия анцухелидзе, министерство обороны грузии