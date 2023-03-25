https://sputnik-georgia.ru/20230325/gruziya-poluchit-125-millionov-dollarov-ot-vsemirnogo-banka-276100188.html

Грузия получит 125 миллионов долларов от Всемирного банка

Грузия получит 125 миллионов долларов от Всемирного банка

Основными получателями одного из проектов станут фермеры и сельские жители 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T14:30+0400

2023-03-25T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Всемирный банк утвердил для Грузии 125 миллионов долларов на два проекта, направленных на борьбу с последствиями изменения климата, говорится в сообщении международного финансового института. Согласно сообщению, Грузия получит 75 миллионов долларов на проект устойчивого сельского хозяйства, ирригации и земли и 50 миллионов долларов в рамках пакета мероприятий политики зеленого и устойчивого развития. "Грузия, как и многие другие страны, испытывает на себе последствия, вызванные изменением климата, и имеет возможность осуществлять меры по смягчению последствий и адаптации", – сказал Себастьян Молинье, региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу.Германия заинтересовалась проектом энергомоста из Грузии в Европу>>Благодаря этим проектам мы поможем Грузии сделать последние шаги в плане структурных реформ в соответствия с требованиями ЕС.Проект устойчивого сельского хозяйства, ирригации и земли улучшит доступ к оросительным и дренажными системам и поможет улучшить институциональные возможности по управлению изменениями климата. Основными бенефициарами проекта станут фермеры и сельские жители.Пакет мероприятий политики зеленого и устойчивого развития направлен на поддержку экономической деятельности, связанной с "зеленой" энергией для лучшего доступа к землям, водоснабжению и финансовым сервисам. Он будут способствовать принятию нового закона о промышленных эмиссиях, разработке схемы поддержки обновляемой энергии и осуществлению регламента Лесного кодекса. Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 миллиарда долларов в различных секторах экономики Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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