https://sputnik-georgia.ru/20230325/khristianskie-tsennosti-opredelyayut-istoriyu-gruzii--premer-276098181.html

Христианские ценности определяют историю Грузии – премьер

Христианские ценности определяют историю Грузии – премьер

Премьер отметил особую роль Католикоса-Патриарха Грузии в признании Грузинской православной церкви 25.03.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

ираклий гарибашвили

грузинская православная церковь

религия

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Христианские ценности определяют историю, традиции и культуру Грузии на протяжении веков, сказано в поздравлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили по случаю 106-летия со дня восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.Глава правительства отметил, что в этот день Грузия с благодарностью вспоминает людей, не пожалевших сил для восстановления автокефалии. С восстановлением церковного самоуправления грузинский народ вернулся к древним традициям православия, отмечено в поздравлении. В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь на правах экзархата, подчинил Синоду Русской церкви.После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 1977 года по настоящее время Католикосом-Патриархом Всея Грузии является Святейший и Блаженнейший Илия Второй.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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