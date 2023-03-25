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Христианские ценности определяют историю Грузии – премьер
Христианские ценности определяют историю Грузии – премьер
Премьер отметил особую роль Католикоса-Патриарха Грузии в признании Грузинской православной церкви 25.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-25T11:50+0400
2023-03-25T11:50+0400
2023-03-25T11:51+0400
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ираклий гарибашвили
грузинская православная церковь
религия
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Христианские ценности определяют историю, традиции и культуру Грузии на протяжении веков, сказано в поздравлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили по случаю 106-летия со дня восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.Глава правительства отметил, что в этот день Грузия с благодарностью вспоминает людей, не пожалевших сил для восстановления автокефалии. С восстановлением церковного самоуправления грузинский народ вернулся к древним традициям православия, отмечено в поздравлении. В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь на правах экзархата, подчинил Синоду Русской церкви.После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 1977 года по настоящее время Католикосом-Патриархом Всея Грузии является Святейший и Блаженнейший Илия Второй.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузинская православная церковь, религия
Христианские ценности определяют историю Грузии – премьер
11:50 25.03.2023 (обновлено: 11:51 25.03.2023)
Премьер отметил особую роль Католикоса-Патриарха Грузии в признании Грузинской православной церкви
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Христианские ценности определяют историю, традиции и культуру Грузии на протяжении веков, сказано в поздравлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили по случаю 106-летия со дня восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.
"Христианские ценности лежат в основе самосознания грузин и определяют нашу историю, традиции и культуру на протяжении веков. Даже в современную эпоху, когда мы строим европейскую Грузию, именно традиционные ценности укрепляют наши спины, которые воплощает Мать-церковь", – сказано в поздравлении.
Глава правительства отметил, что в этот день Грузия с благодарностью вспоминает людей, не пожалевших сил для восстановления автокефалии.
"Здесь же стоит отметить, что восстановление автокефалии в полном виде и официальное признание древней автокефалии было достигнуто совсем недавно, в 1990 году, благодаря большой работе и международному авторитету Его Святейшества Католикоса-Патриарха Илии II", – сказано в поздравлении.
С восстановлением церковного самоуправления грузинский народ вернулся к древним традициям православия, отмечено в поздравлении.
В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь на правах экзархата, подчинил Синоду Русской церкви.
После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.
В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 1977 года по настоящее время Католикосом-Патриархом Всея Грузии является Святейший и Блаженнейший Илия Второй.