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Министр спорта Турции прибыл в Ереван
Министр спорта Турции прибыл в Ереван
Это первый визит высокопоставленного чиновника из Турции в Армению за 15 лет 25.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-25T21:34+0400
2023-03-25T21:34+0400
2023-03-25T21:39+0400
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ТБИЛСИС, 25 мар – Sputnik. Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу прибыл в Ереван, где проходит матч сборных Армении и Турции по футболу, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Общественное телевидение. Сборная Армении сегодня проводит первый матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года с командой Турции.В настоящее время счет 1:0 в пользу Армении. Подопечные Александра Петракова выступают в группе D, где их соперники – национальные команды Хорватии, Турции, Уэльса и Латвии.Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.По данным турецких СМИ, это первый визит высокопоставленного турецкого чиновника в Армению за последние 15 лет. В 2008 году президент Турции Абдулла Гюль посетил Ереван, чтобы побывать на футбольном матче между сборными двух стран.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, турция, армения, ереван
Министр спорта Турции прибыл в Ереван
21:34 25.03.2023 (обновлено: 21:39 25.03.2023)
Это первый визит высокопоставленного чиновника из Турции в Армению за 15 лет
ТБИЛСИС, 25 мар – Sputnik
. Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу прибыл в Ереван, где проходит матч сборных Армении и Турции по футболу, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на Общественное телевидение.
Сборная Армении сегодня проводит первый матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года с командой Турции.
В настоящее время счет 1:0 в пользу Армении.
Подопечные Александра Петракова выступают в группе D, где их соперники – национальные команды Хорватии, Турции, Уэльса и Латвии.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
По данным турецких СМИ, это первый визит высокопоставленного турецкого чиновника в Армению за последние 15 лет. В 2008 году президент Турции Абдулла Гюль посетил Ереван, чтобы побывать на футбольном матче между сборными двух стран.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.