https://sputnik-georgia.ru/20230325/ministr-sporta-turtsii-pribyl-v-erevan-276104811.html

Министр спорта Турции прибыл в Ереван

Министр спорта Турции прибыл в Ереван

Это первый визит высокопоставленного чиновника из Турции в Армению за 15 лет 25.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛСИС, 25 мар – Sputnik. Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу прибыл в Ереван, где проходит матч сборных Армении и Турции по футболу, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Общественное телевидение. Сборная Армении сегодня проводит первый матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года с командой Турции.В настоящее время счет 1:0 в пользу Армении. Подопечные Александра Петракова выступают в группе D, где их соперники – национальные команды Хорватии, Турции, Уэльса и Латвии.Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.По данным турецких СМИ, это первый визит высокопоставленного турецкого чиновника в Армению за последние 15 лет. В 2008 году президент Турции Абдулла Гюль посетил Ереван, чтобы побывать на футбольном матче между сборными двух стран.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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