https://sputnik-georgia.ru/20230325/nachalsya-tranzit-kazakhstanskoy-nefti-po-truboprovodu-baku-tbilisi-dzheykhan-276096235.html

Начался транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

Начался транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

Транспортировка казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и компанией "Казмунайгаз" 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T10:32+0400

2023-03-25T10:32+0400

2023-03-25T10:32+0400

грузия

новости

экономика

азербайджан

баку

socar

казмунайгаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23074/35/230743571_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_721eca3c603df4e08cdb687b5fc2f3b7.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает пресс-служба SOCAR.Отмечается, что до конца 2023 года по Каспию планируется выполнить 12-14 танкерных рейсов в месяц. Танкер "Шуша", который доставит очередную партию казахстанской нефти, выйдет из порта Актау 27 марта.Ранее заместитель председателя правления АО НК "Казмунайгаз" Булат Закиров заявил, что Казахстан планирует начать отгрузку нефти с месторождения "Тенгиз" в Азербайджан.Строительство нефтепровода Баку -Тбилиси-Джейхан началось в апреле 2003 года, а в мае 2005 года трубопровод начал функционировать. Общая протяженность нефтепровода — 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров – по Грузии, а чуть более 1 тысячи километров – по Турции.Согласно данным Корпорации нефти и газа Грузии, в месяц по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан проходит более 20 миллионов баррелей нефти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

баку

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, азербайджан, баку, socar, казмунайгаз