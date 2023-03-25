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Начался транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
Начался транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
Транспортировка казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и компанией "Казмунайгаз" 25.03.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает пресс-служба SOCAR.Отмечается, что до конца 2023 года по Каспию планируется выполнить 12-14 танкерных рейсов в месяц. Танкер "Шуша", который доставит очередную партию казахстанской нефти, выйдет из порта Актау 27 марта.Ранее заместитель председателя правления АО НК "Казмунайгаз" Булат Закиров заявил, что Казахстан планирует начать отгрузку нефти с месторождения "Тенгиз" в Азербайджан.Строительство нефтепровода Баку -Тбилиси-Джейхан началось в апреле 2003 года, а в мае 2005 года трубопровод начал функционировать. Общая протяженность нефтепровода — 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров – по Грузии, а чуть более 1 тысячи километров – по Турции.Согласно данным Корпорации нефти и газа Грузии, в месяц по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан проходит более 20 миллионов баррелей нефти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, азербайджан, баку, socar, казмунайгаз
грузия, новости, экономика, азербайджан, баку, socar, казмунайгаз
Начался транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
Транспортировка казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и компанией "Казмунайгаз"
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает пресс-служба SOCAR.
"Первая партия казахстанской нефти, добываемой на месторождении "Тенгиз", 23 марта была доставлена танкером "Президент Гейдар Алиев" из порта Актау на Сангачальский терминал. Транспортировка казахстанской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и компанией "Казмунайгаз", предусматривающего транзит 1,5 млн тонн сырья в год", – говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца 2023 года по Каспию планируется выполнить 12-14 танкерных рейсов в месяц. Танкер "Шуша", который доставит очередную партию казахстанской нефти, выйдет из порта Актау 27 марта.
Ранее заместитель председателя правления АО НК "Казмунайгаз" Булат Закиров заявил, что Казахстан планирует начать отгрузку нефти с месторождения "Тенгиз" в Азербайджан.
Строительство нефтепровода Баку -Тбилиси-Джейхан началось в апреле 2003 года, а в мае 2005 года трубопровод начал функционировать. Общая протяженность нефтепровода — 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров – по Грузии, а чуть более 1 тысячи километров – по Турции.
Согласно данным Корпорации нефти и газа Грузии, в месяц по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан проходит более 20 миллионов баррелей нефти.