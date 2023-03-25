https://sputnik-georgia.ru/20230325/natsbank-gruzii-vypustit-esche-odnu-kollektsionnuyu-monetu-iz-serii-tsari-gruzii-276095554.html

Нацбанк Грузии выпустит еще одну коллекционную монету из серии "Цари Грузии"

Нацбанк Грузии выпустит еще одну коллекционную монету из серии "Цари Грузии"

Приобрести монеты можно будет по предзаказу с 27 марта в музее денег и кассовом центре Национального банка 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T13:10+0400

2023-03-25T13:10+0400

2023-03-25T13:10+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Национальный банк объявил о начале реализации новой коллекционной монеты номиналом 5 лари из серии "Цари Грузии", новая монета будет посвящена Георгию V Блистательному. Согласно информации регулятора, приобрести монеты можно будет по предзаказу с 27 марта в музее денег и кассовом центре Национального банка. В онлайн магазин Нацбанка монета поступит с 3 апреля, а в свободную продажу – с 10 апреля. Стоимость золотой монеты весом 8,5 грамма составит 1 370 лари, а серебряной весом 17 грамм – 88 лари. На аверсе монеты изображен Георгий Блистательный, держащий в руках весы, как символ правовой реформы, и свиток с началом текста "Уложения", а также годы его правления – "1299-1346" На реверсе изображена корона Георгия Блистательного и надписи на грузинском "5 лари", "Грузия", "2023" и "GEORGIA" в кругу из орнамента, характерного для царских одежд. Георгий V освободил Грузию от векового монгольского владычества, восстановив прежнюю мощь страны и христианскую культуру, а также провел в Грузии правовую реформу, написав специальное "Уложение", являющееся аналогом современных гражданского и уголовного кодексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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