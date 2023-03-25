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Пассажирский микроавтобус загорелся на трассе в Тбилиси
Пассажирский микроавтобус загорелся на трассе в Тбилиси
На момент возгорания в пассажирском микроавтобусе находились 16 человек 25.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-25T21:02+0400
2023-03-25T21:02+0400
2023-03-25T21:15+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Пассажирский микроавтобус, следовавший из Боржоми, загорелся на аллее Давида Агмашенебели на въезде в Тбилиси, жертв нет, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, на момент возгорания в микроавтобусе находились 16 пассажиров, и они все успели выйти из маршрутки до того, как транспорт стал полыхать. По предварительной информации, возгорание произошло у газового двигателя. В данный момент пожар уже потушен. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Пассажирский микроавтобус загорелся на трассе в Тбилиси
21:02 25.03.2023 (обновлено: 21:15 25.03.2023)
На момент возгорания в пассажирском микроавтобусе находились 16 человек
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Пассажирский микроавтобус, следовавший из Боржоми, загорелся на аллее Давида Агмашенебели на въезде в Тбилиси, жертв нет, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, на момент возгорания в микроавтобусе находились 16 пассажиров, и они все успели выйти из маршрутки до того, как транспорт стал полыхать.
По предварительной информации, возгорание произошло у газового двигателя. В данный момент пожар уже потушен.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".