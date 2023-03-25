https://sputnik-georgia.ru/20230325/povrezhdenie-vodoprovoda-v-tbilisi-privelo-k-zakrytiyu-odnoy-iz-tsentralnykh-arteriy-goroda-276101375.html

Повреждение водопровода в Тбилиси привело к закрытию одной из центральных артерий города

Повреждение водопровода в Тбилиси привело к закрытию одной из центральных артерий города

Ремонт водопровода планируют завершить в воскресенье в 9 утра 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T17:01+0400

2023-03-25T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Автомобильное движение закрыто на улице Гагарина, соединяющей район Сабуртало с Дигомской трассой, из-за повреждения водопровода, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. По данным мэрии, движение закрыто на полосе, ведущей от памятника "Тигр и витязь" в сторону площади Жвания. Дорога откроется сразу после завершения работ. По данным водораспределительной компании, их планируют завершить 26 марта в 09:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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