https://sputnik-georgia.ru/20230325/prezidenty-rossii-i-turtsii-obsudili-prodlenie-zernovoy-sdelki-276102228.html

Президенты России и Турции обсудили продление зерновой сделки

Президенты России и Турции обсудили продление зерновой сделки

Зерновая сделка предполагает вывоз украинского зерна по Черному морю из трех портов, включая Одессу 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T19:01+0400

2023-03-25T19:01+0400

2023-03-25T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Президент России Владимр Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили зерновую сделку и развитие отношений между странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.МИД России 14 марта объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.Президент Турции высказал понимание принципиального настроя российских властей добиться полного выполнения второй части зерновой сделки: устранения барьеров для сельхозпродукции из России."Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России?>>Так называемую зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля минувшего года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений – Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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