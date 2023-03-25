https://sputnik-georgia.ru/20230325/sbornaya-gruziya-po-futbolu-razgromila-mongoliyu---schet-61-276103150.html

Сборная Грузия по футболу разгромила Монголию со счетом 6:1

Сборная Грузия по футболу разгромила Монголию со счетом 6:1

Сборную Грузии 28 марта ждет матч со сборной Норвегии в рамках первого тура отборочного этапа чемпионата Европы 25.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Сборная Грузия по футболу разгромила Монголию со счетом 6:1 в товарищеском матче. Матч прошел в курортном городе Батуми на стадионе "Аджарабет Арена".Счет был открыт на 15-й минуте – Давид Волков после паса Георгия Чакветадзе вывел грузинскую команду вперед. Однако первый тайм закончился со счетом 1:1. Во втором тайме грузинским футболистам удалось забить еще пять мячей.Георгий Чакветадзе отличился на 56-й и 58-й минуте, счет стал 3:1. Благодаря голу Сабы Лобжанидзе на 70-й минуте счет стал 4:1 в пользу Грузии. Пятый гол на 88-й минуте забил Георгий Беридзе, а следом за ним, на 90-й минуте, Буду Зивзивадзе забил заключительный шестой гол. Несмотря на ожидания болельщиков, тренер Вилли Саньоль оставил полузащитника сборной Грузии и итальянского клуба "Наполи" Хвичу Кварацхелия сидеть в замене.Впереди сборную Грузии ждет матч со сборной Норвегии в рамках первого тура отборочного этапа чемпионата Европы, он состоится 28 марта в Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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