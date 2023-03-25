https://sputnik-georgia.ru/20230325/ubiystvo-v-spalnom-rayone-tbilisi--obvinyaemomu-grozit-do-15-let-lisheniya-svobody-276099891.html

Убийство в спальном районе Тбилиси – обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы

Убийство в спальном районе Тбилиси – обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы

Пострадавший умер от ножевых ранений на месте происшествия 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T13:51+0400

2023-03-25T13:51+0400

2023-03-25T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинения задержанному за убийство в спальном районе Тбилиси, Дигомском массиве, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, 24 марта обвиняемый во время ссоры нанес пострадавшему несколько ножевых ранений, в результате чего тот скончался на месте. Полиции удалось задержать обвиняемого в тот же день. В случае подтверждения обвинения в умышленном убийстве ему грозит от 10 до 15 лишения свободы. Прокуратура на суде будет требовать помещения обвиняемого в заключение на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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