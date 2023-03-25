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Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов свободно
Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов свободно
Ограничения были введены на участке дороги Гудаури-Коби из-за снегопада 25.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-25T15:41+0400
2023-03-25T15:41+0400
2023-03-25T15:41+0400
грузия
верхний ларс
тпп "казбеги – верхний ларс"
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с утра 25 марта.На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс"
грузия, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс"
Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов свободно
Ограничения были введены на участке дороги Гудаури-Коби из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с утра 25 марта.
На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.