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Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов свободно
Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов свободно
Ограничения были введены на участке дороги Гудаури-Коби из-за снегопада 25.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-25T15:41+0400
2023-03-25T15:41+0400
грузия
верхний ларс
тпп "казбеги – верхний ларс"
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с утра 25 марта.На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс"
грузия, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс"

Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов свободно

15:41 25.03.2023
© photo: Sputnik / StringerВоенно-грузинская дорога
Военно-грузинская дорога - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Ограничения были введены на участке дороги Гудаури-Коби из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с утра 25 марта.
На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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