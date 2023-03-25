https://sputnik-georgia.ru/20230325/vnimaniyu-avtomobilistov-dvizhenie-v-tsentre-tbilisi-budet-perekryto-276101003.html

Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет перекрыто

Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет перекрыто

Ежегодно администрация района Чугурети проводит забег 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T18:20+0400

2023-03-25T18:20+0400

2023-03-25T18:20+0400

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/04/249132763_35:0:3466:1930_1920x0_80_0_0_0449da7f1e283b817f8ddf6d25692c17.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Движение автомобилей на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси 26 марта будет перекрыто на час из-за забега "Моя весна 2023", говорится в сообщении мэрии столицы. По данным мэрии, движение будет закрыто с 11:00 до 12:00 по местному времени от пересечения проспекта Агмашенебели с улицей Додо Абашидзе до пересечения с Киевской улицей. В этот период времени автомобилисты могут воспользоваться объездными дорогами. Движение общественного транспорта ограничено не будет. Пробег ежегодно проводит администрация района Чугурети в начале весны. Принять участие может любой желающий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси