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Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет перекрыто
Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет перекрыто
Ежегодно администрация района Чугурети проводит забег 25.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-25T18:20+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Движение автомобилей на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси 26 марта будет перекрыто на час из-за забега "Моя весна 2023", говорится в сообщении мэрии столицы. По данным мэрии, движение будет закрыто с 11:00 до 12:00 по местному времени от пересечения проспекта Агмашенебели с улицей Додо Абашидзе до пересечения с Киевской улицей. В этот период времени автомобилисты могут воспользоваться объездными дорогами. Движение общественного транспорта ограничено не будет. Пробег ежегодно проводит администрация района Чугурети в начале весны. Принять участие может любой желающий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси
грузия, новости, тбилиси

Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет перекрыто

18:20 25.03.2023
© Sputnik / STRINGERЗеленый пассажирский автобус едет по проспекту Агмашенебели
Зеленый пассажирский автобус едет по проспекту Агмашенебели - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2023
© Sputnik / STRINGER
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Ежегодно администрация района Чугурети проводит забег
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Движение автомобилей на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси 26 марта будет перекрыто на час из-за забега "Моя весна 2023", говорится в сообщении мэрии столицы.
По данным мэрии, движение будет закрыто с 11:00 до 12:00 по местному времени от пересечения проспекта Агмашенебели с улицей Додо Абашидзе до пересечения с Киевской улицей.
В этот период времени автомобилисты могут воспользоваться объездными дорогами. Движение общественного транспорта ограничено не будет.
Пробег ежегодно проводит администрация района Чугурети в начале весны. Принять участие может любой желающий.
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