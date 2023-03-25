https://sputnik-georgia.ru/20230325/zhestokoe-ubiystvo-na-okraine-tbilisi--obvinyaemyy-dal-pokazaniya-276105159.html

Жестокое убийство на окраине Тбилиси – обвиняемый дал показания

Жестокое убийство на окраине Тбилиси – обвиняемый дал показания

По версии следствия, обвиняемый нанес пострадавшему множественные ранения ножом, а после облил бензином и поджег 25.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-25T23:30+0400

2023-03-25T23:30+0400

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происшествия

грузия

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение для обвиняемого в убийстве пожилого мужчины в спальном районе Тбилиси – Мухиани. На суде обвиняемый заявил, что совершил преступление, так как убитый психологически давил на него и угрожал. Он также попросил суд не избирать ему бессрочного заключения. Следствие установило, что обвиняемый 22 марта во время ссоры нанес пострадавшему множественные ранения ножом, а после облил бензином и поджег. Тот скончался на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления. Его задержали в тот же день.По данным СМИ, на теле убитого было обнаружено до 50 ран от удара ножом. В случае подтверждения вины в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах мужчине грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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