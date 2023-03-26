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Байден ввел режим ЧС в штате Миссисипи
Байден ввел режим ЧС в штате Миссисипи
Пострадавшим жителям будет предоставлено федеральное финансирование в виде грантов 26.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-26T21:06+0400
2023-03-26T21:06+0400
2023-03-26T21:06+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи после разрушительного шторма, следует из опубликованного заявления Белого дома.По решению главы Белого дома пострадавшим жителям будет предоставлено федеральное финансирование в виде грантов на временное жилье, восстановление домов, льготное кредитование для покрытия незастрахованных потерь и другие меры поддержки.По данным американских СМИ, жертвами стихии в штате стали 23 человека. Основной удар пришелся на округ Шарки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, сша, джо байден
в мире, новости, происшествия, сша, джо байден
Байден ввел режим ЧС в штате Миссисипи
Пострадавшим жителям будет предоставлено федеральное финансирование в виде грантов
ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи после разрушительного шторма, следует из опубликованного заявления Белого дома.
"В воскресенье утром президент Джо Байден объявил режим чрезвычайного положения в штате Миссисипи и распорядился о федеральной помощи в поддержку штата", – указано в сообщении.
По решению главы Белого дома пострадавшим жителям будет предоставлено федеральное финансирование в виде грантов на временное жилье, восстановление домов, льготное кредитование для покрытия незастрахованных потерь и другие меры поддержки.
По данным американских СМИ, жертвами стихии в штате стали 23 человека. Основной удар пришелся на округ Шарки.