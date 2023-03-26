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Что это было? Как закон об иноагентах чуть не стал концом "Грузинской мечты"
Что это было? Как закон об иноагентах чуть не стал концом "Грузинской мечты"
Двойные стандарты евроатлантической политики, или почему самим можно, а Грузии нельзя? Из-за чего или из-за кого молодежь устроила властям страны настоящую... 26.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-26T01:30+0400
2023-03-26T01:30+0400
2023-03-26T01:54+0400
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Где грань между революционерами и ведомой массой людей? Все эти вопросы корреспондент Sputnik проанализировал в видеоблоге.Несмотря на то, что прошло достаточное количество времени после громких акций протестов в Тбилиси, о причинах и следствиях произошедшего говорят по сей день.Эксперты и представители правящей партии "Грузинская мечта" считают, что молодежь была намеренно введена в заблуждение оппозиционными силами для попытки очередного реванша.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, эксклюзив sputnik грузия, политика, политика, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, эксклюзив sputnik грузия, политика, политика, видео
Что это было? Как закон об иноагентах чуть не стал концом "Грузинской мечты"
01:30 26.03.2023 (обновлено: 01:54 26.03.2023)
Двойные стандарты евроатлантической политики, или почему самим можно, а Грузии нельзя? Из-за чего или из-за кого молодежь устроила властям страны настоящую "взбучку"?
Где грань между революционерами и ведомой массой людей? Все эти вопросы корреспондент Sputnik проанализировал в видеоблоге.
Несмотря на то, что прошло достаточное количество времени после громких акций протестов в Тбилиси, о причинах и следствиях произошедшего говорят по сей день.
Эксперты и представители правящей партии "Грузинская мечта" считают, что молодежь была намеренно введена в заблуждение оппозиционными силами для попытки очередного реванша.