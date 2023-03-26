https://sputnik-georgia.ru/20230326/gruzinskie-voennye-proveli-ucheniya-na-poligone-v-vaziani-276121719.html

Грузинские военные провели учения на полигоне в Вазиани

Грузинские военные провели учения на полигоне в Вазиани

Военные провели оборонительные учения с боевой стрельбой при поддержке инженерных и разведывательных групп 26.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-26T21:49+0400

2023-03-26T21:49+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Минобороны Грузии провели ситуационные полевые учения для взводов на полигоне в Вазиани (25 км от Тбилиси), сообщает пресс-служба ведомства. По их информации, в учениях принял участие 43-й стрелковый батальон четвертой пехотной бригады Сил обороны Грузии. Учения проводились в населенной, а также безлюдной местности. На первом этапе батальон совершил 50-километровый технический марш. На следующем этапе военные провели оборонительные учения с боевой стрельбой при поддержке инженерных и разведывательных групп. "Целью учений было повышение боеготовности части, объединение боевых элементов и отработка слаженных действий", – говорится в заявлении. Военнослужащие также прошли подготовку по эвакуации раненых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, оборона грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии