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Грузинские военные провели учения на полигоне в Вазиани
Грузинские военные провели учения на полигоне в Вазиани
Военные провели оборонительные учения с боевой стрельбой при поддержке инженерных и разведывательных групп 26.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-26T21:49+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Минобороны Грузии провели ситуационные полевые учения для взводов на полигоне в Вазиани (25 км от Тбилиси), сообщает пресс-служба ведомства. По их информации, в учениях принял участие 43-й стрелковый батальон четвертой пехотной бригады Сил обороны Грузии. Учения проводились в населенной, а также безлюдной местности. На первом этапе батальон совершил 50-километровый технический марш. На следующем этапе военные провели оборонительные учения с боевой стрельбой при поддержке инженерных и разведывательных групп. "Целью учений было повышение боеготовности части, объединение боевых элементов и отработка слаженных действий", – говорится в заявлении. Военнослужащие также прошли подготовку по эвакуации раненых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, оборона грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии
грузия, новости, политика, оборона грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии

Грузинские военные провели учения на полигоне в Вазиани

21:49 26.03.2023 (обновлено: 22:42 26.03.2023)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПолевые стрельбы в рамках учений "Достойный партнер"
Полевые стрельбы в рамках учений Достойный партнер - Sputnik Грузия, 1920, 26.03.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Военные провели оборонительные учения с боевой стрельбой при поддержке инженерных и разведывательных групп
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Минобороны Грузии провели ситуационные полевые учения для взводов на полигоне в Вазиани (25 км от Тбилиси), сообщает пресс-служба ведомства.
По их информации, в учениях принял участие 43-й стрелковый батальон четвертой пехотной бригады Сил обороны Грузии.
Учения проводились в населенной, а также безлюдной местности. На первом этапе батальон совершил 50-километровый технический марш. На следующем этапе военные провели оборонительные учения с боевой стрельбой при поддержке инженерных и разведывательных групп.
"Целью учений было повышение боеготовности части, объединение боевых элементов и отработка слаженных действий", – говорится в заявлении.
Военнослужащие также прошли подготовку по эвакуации раненых.
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