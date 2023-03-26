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Кинкладзе и Арвеладзе сыграли друг против друга в матче легенд в Глазго

Кинкладзе и Арвеладзе сыграли друг против друга в матче легенд в Глазго

Арвеладзе играл за ветеранов "Рейнджерс", а Кинкладзе – за команду "Мировых легенд" 26.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-26T23:21+0400

2023-03-26T23:21+0400

2023-03-26T23:39+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Знаменитые грузинские футболисты-ветераны Шота Арвеладзе и Георгий Кинкладзе сыграли друг против друга в матче легенд, который прошел в Глазго на стадионе "Айброкс" в воскресенье (Rangers Legends vs World Legends). Шота Арвеладзе играл за ветеранов "Рейнджерс", а Кинкладзе – за команду "Мировых легенд". Матч завершился победой гостей со счетом 4:3. В составе "Рейнджерс" дубль забил Джермейн Дефо, и один гол на счету Криса Бойда. За гостей забили Робин ван Перси, он отличился двумя точными ударами, Джек Уилшир и Луиш Боа Морте. Шота Арвеладзе был приглашен на матч Легенд в Глазго во второй раз – первый раз это произошло в 2022 году, на 150-летии "Рейнджерс", тогда легенды мирового футбола под руководством Луиша Фигу победили легенд "Рейнджерс" со счетом 3:2. В том матче Шота Арвеладзе забил красивый гол. В составе "Рейнджерс" грузинский нападающий дважды выигрывал чемпионат Шотландии и становился обладателем Кубка Шотландии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, спорт, новости, шотландия, шота арвеладзе, клуб "глазго рейнджерс", футбол