https://sputnik-georgia.ru/20230326/lavrov-ssha-v-svoem-zhelanii-utverdit-gegemoniyu-pereshli-vse-grani-prilichiy-276118472.html

Лавров: США в своем желании утвердить гегемонию перешли все грани приличий

Лавров: США в своем желании утвердить гегемонию перешли все грани приличий

По словам Лаврова, американские заявления обсуждались с китайскими коллегами 26.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-26T16:28+0400

2023-03-26T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. США в стремлении утвердить гегемонию перешли все грани приличий, но Китай делает свои выводы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."От США сегодня можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все уже грани приличий: дипломатических, этических, любых других", – заявил Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1", комментируя заявления США о неприемлемости призывов к перемирию во время саммита лидеров России и Китая.По его словам, эти заявления обсуждались с китайскими коллегами.Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ – первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, политика, новости, сша, китай, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022