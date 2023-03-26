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Лавров: США в своем желании утвердить гегемонию перешли все грани приличий
Лавров: США в своем желании утвердить гегемонию перешли все грани приличий
По словам Лаврова, американские заявления обсуждались с китайскими коллегами 26.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-26T16:28+0400
2023-03-26T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. США в стремлении утвердить гегемонию перешли все грани приличий, но Китай делает свои выводы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."От США сегодня можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все уже грани приличий: дипломатических, этических, любых других", – заявил Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1", комментируя заявления США о неприемлемости призывов к перемирию во время саммита лидеров России и Китая.По его словам, эти заявления обсуждались с китайскими коллегами.Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ – первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, новости, сша, китай, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, политика, новости, сша, китай, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022
Лавров: США в своем желании утвердить гегемонию перешли все грани приличий
16:28 26.03.2023 (обновлено: 16:54 26.03.2023)
По словам Лаврова, американские заявления обсуждались с китайскими коллегами
ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. США в стремлении утвердить гегемонию перешли все грани приличий, но Китай делает свои выводы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"От США сегодня можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все уже грани приличий: дипломатических, этических, любых других", – заявил Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1", комментируя заявления США о неприемлемости призывов к перемирию во время саммита лидеров России и Китая.
По его словам, эти заявления обсуждались с китайскими коллегами.
"Китайская сторона отражает традиции великой цивилизации, которой не одна тысяча лет. И китайская сторона за эти долгие годы выработала свой стиль. Он заключается в достоинстве, он заключается в глубоком анализе всего происходящего и в том, чтобы не делать каких-либо поспешных шагов. Но выводы, причем самые глубокие, китайская сторона, конечно же, делает", – ответил Лавров на вопрос, как китайская сторона относится к давлению США.
Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ – первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.