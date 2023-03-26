https://sputnik-georgia.ru/20230326/politolog-o-popytke-ssha-uzakonit-i-vydat-za-belorusskuyu-oppozitsiyu-samozvantsev-iz-litvy-276108420.html

Политолог о попытке США узаконить и выдать за белорусскую оппозицию самозванцев из Литвы

Политолог о попытке США узаконить и выдать за белорусскую оппозицию самозванцев из Литвы

В Литве создано квазигосударственное образование, которое американцы пытаются выдать за "белорусскую оппозицию" или даже "правительство в изгнании" 26.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-26T10:21+0400

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Однако мир устал жить по правилам, которые диктуются из Вашингтона. Поэтому США и Запад сколько угодно могут поддерживать группу самозванцев и вести с ними переговоры, но они никак не представляют белорусский народ. И все в мире это понимают. Такое мнение в интервью каналу Sputnik на русском высказал директор аналитического центра "Актуальная концепция", политолог Александр Шпаковский. Эксперт также высказался по теме планов США в конце 2023 года начать "стратегический диалог" с "белорусским демократическим движением и гражданским обществом". По его мнению, активизация деятельности Вашингтона в этом направлении связана с предстоящими выборами в Беларуси.

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