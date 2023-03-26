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Путин: Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие
Путин: Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие
По словам президента РФ, поводом послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном 26.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-26T10:04+0400
2023-03-26T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар - Sputnik. Москва и Минск договорились, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.По его словам, поводом послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.Он добавил, что снаряды с обедненным ураном "так или иначе связаны с ядерными технологиями".Президент России заявил, что если украинская сторона применит их, то среди прочих последствий это неминуемо приведет к загрязнению посевных площадей."В этом смысле можно отнести это к оружию наиболее вредному и опасному для человека. Не только для участников боевых действий, но и для окружающей среды. Для людей, проживающих на этой территории", – сказал Путин.Чем ответит Россия на британский обедненный уран в зоне СВО >>По его словам, поставляя оружие Украине, Запад только продлевает конфликт, что только приведет к еще большей трагедии.Российский лидер отметил, что у России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, в стране очень много такого оружия, но она его пока не применяла.Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, политика, владимир путин, великобритания, беларусь, мид россии, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, россия, политика, владимир путин, великобритания, беларусь, мид россии, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022
Путин: Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие
10:04 26.03.2023 (обновлено: 10:28 26.03.2023)
По словам президента РФ, поводом послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном
ТБИЛИСИ, 26 мар - Sputnik. Москва и Минск договорились, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.
По его словам, поводом послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.
"Поводом послужило, наверное, заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном. Даже вне контекста этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие", – сказал Путин.
Он добавил, что снаряды с обедненным ураном "так или иначе связаны с ядерными технологиями".
Президент России заявил, что если украинская сторона применит их, то среди прочих последствий это неминуемо приведет к загрязнению посевных площадей.
"В этом смысле можно отнести это к оружию наиболее вредному и опасному для человека. Не только для участников боевых действий, но и для окружающей среды. Для людей, проживающих на этой территории", – сказал Путин.
По его словам, поставляя оружие Украине, Запад только продлевает конфликт, что только приведет к еще большей трагедии.
Российский лидер отметил, что у России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, в стране очень много такого оружия, но она его пока не применяла.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.