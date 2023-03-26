https://sputnik-georgia.ru/20230326/putin-rossiya-razmestit-v-belarusi-takticheskoe-yadernoe-oruzhie-276107887.html

Путин: Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие

Путин: Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие

По словам президента РФ, поводом послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном 26.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-26T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар - Sputnik. Москва и Минск договорились, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.По его словам, поводом послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.Он добавил, что снаряды с обедненным ураном "так или иначе связаны с ядерными технологиями".Президент России заявил, что если украинская сторона применит их, то среди прочих последствий это неминуемо приведет к загрязнению посевных площадей."В этом смысле можно отнести это к оружию наиболее вредному и опасному для человека. Не только для участников боевых действий, но и для окружающей среды. Для людей, проживающих на этой территории", – сказал Путин.Чем ответит Россия на британский обедненный уран в зоне СВО >>По его словам, поставляя оружие Украине, Запад только продлевает конфликт, что только приведет к еще большей трагедии.Российский лидер отметил, что у России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, в стране очень много такого оружия, но она его пока не применяла.Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, россия, политика, владимир путин, великобритания, беларусь, мид россии, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022