https://sputnik-georgia.ru/20230326/rebenku-kotoryy-vypal-s-tretego-etazha-proveli-operatsiyu-v-tbilisi-276121879.html

Ребенку, который выпал с третьего этажа, провели операцию в Тбилиси

Ребенку, который выпал с третьего этажа, провели операцию в Тбилиси

Трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа жилого дома на улице Палиашвили в Рустави 26.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-26T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Состояние здоровья трехлетней девочки, пострадавшей в результате падения с третьего этажа жилого дома в Рустави, стабильное, сообщило МА "Инфо-Рустави". Инцидент произошел в субботу. Трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа жилого дома на улице Палиашвили в Рустави. Пострадавшую сначала доставили в центральную городскую больницу, а затем в клинику Иашвили в Тбилиси. Согласно информации "Инфо-Рустави", ребенка прооперировали. Операция прошла успешно, без каких-либо осложнений. По словам очевидцев, ребенок был в сознании на момент госпитализации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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