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Ребенку, который выпал с третьего этажа, провели операцию в Тбилиси
Ребенку, который выпал с третьего этажа, провели операцию в Тбилиси
Трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа жилого дома на улице Палиашвили в Рустави 26.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-26T22:31+0400
2023-03-26T22:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Состояние здоровья трехлетней девочки, пострадавшей в результате падения с третьего этажа жилого дома в Рустави, стабильное, сообщило МА "Инфо-Рустави". Инцидент произошел в субботу. Трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа жилого дома на улице Палиашвили в Рустави. Пострадавшую сначала доставили в центральную городскую больницу, а затем в клинику Иашвили в Тбилиси. Согласно информации "Инфо-Рустави", ребенка прооперировали. Операция прошла успешно, без каких-либо осложнений. По словам очевидцев, ребенок был в сознании на момент госпитализации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Ребенку, который выпал с третьего этажа, провели операцию в Тбилиси
22:31 26.03.2023 (обновлено: 22:56 26.03.2023)
Трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа жилого дома на улице Палиашвили в Рустави
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Состояние здоровья трехлетней девочки, пострадавшей в результате падения с третьего этажа жилого дома в Рустави, стабильное, сообщило МА "Инфо-Рустави".
Инцидент произошел в субботу. Трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа жилого дома на улице Палиашвили в Рустави. Пострадавшую сначала доставили в центральную городскую больницу, а затем в клинику Иашвили в Тбилиси.
Согласно информации "Инфо-Рустави"
, ребенка прооперировали. Операция прошла успешно, без каких-либо осложнений.
"Проведена операция на бедре, которая закончилась успешно. Несовместимых с жизнью травм нет, ребенок стабилен", — сообщили в клинике Иашвили.
По словам очевидцев, ребенок был в сознании на момент госпитализации.