https://sputnik-georgia.ru/20230326/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-zavoevala-pervoe-mesto-na-bolshom-shleme-v-tbilisi-276120337.html

Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое место на Большом шлеме в Тбилиси

Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое место на Большом шлеме в Тбилиси

Сборная Грузии занимает первое место по количеству медалей в командном зачете – три золота, одно серебро и одна бронза 26.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-26T20:25+0400

2023-03-26T20:25+0400

2023-03-26T20:46+0400

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лаша бекаури

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гран-при тбилиси по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Четверо грузинских дзюдоистов в последний день турнира Большого шлема в Тбилиси прошли в финальный блок состязания и принесли команде сразу три золотые медали. В финале в весовой категории 90 кг встретились действующий олимпийский чемпион Лаша Бекаури и действующий победитель чемпионата Европы Лука Майсурадзе. В этом поединке сильнее оказался Бекаури, который победил в напряженной борьбе и впервые в карьере выиграл Тбилисский турнир Большого шлема. В финальном блоке за золотые медали боролись также Илья Суламанидзе (100 кг) и тяжеловес Гела Заалишвили (+100 кг) В финале Суламанидзе обыграл представителя Монголии, а прошлогодний победитель турнира Гела Заалишвили не оставил шансов турецкому спортсмену Муниру Эртугу. Таким образом, сборная Грузии занимает первое место по количеству медалей в командном зачете – три золота, одно серебро и одна бронза. На втором месте команда Сербии – два золота и одно серебро. К последнему соревновательному дню у сборной Грузии было всего две медали. В первый день турнира 19-летний Георгий Сардалашвили завоевал серебряную медаль, а бронзу выиграл олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Лаша Шавдатуашвили. Участие в турнире, который прошел в Тбилиси 24-26 марта, приняли 419 спортсменов из 61 страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша бекаури, лука майсурадзе, гран-при тбилиси по дзюдо