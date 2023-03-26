https://sputnik-georgia.ru/20230326/v-gruzii-reshili-borotsya-s-pozharami-pri-pomoschi-shtrafov-276105293.html

В Грузии решили бороться с пожарами при помощи штрафов

В Грузии решили бороться с пожарами при помощи штрафов

Часто поджоги остатков зерновых культур становятся причиной лесных пожаров 26.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-26T13:01+0400

2023-03-26T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. В парламент Грузии поступили поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым в стране вводятся штрафы за поджоги полей. Поджоги полей для их очистки – частая практика в Грузии поздним летом и ранней осенью, и нередко именно это является причиной лесных пожаров в стране. Согласно поправкам, поджег остатков зерновых культур на земельном участке повлечет штраф в размере 1 тысячи лари за гектар для физического лица и 2 тысяч лари для юридического. При этом если участок меньше гектара, то штраф за поджог будет равен штрафу за один гектар, а если больше гектара – штраф будет высчитан согласно сожженной площади. Новые санкции вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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