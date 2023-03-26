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Жители курортного поселка Грузии требуют обеспечения питьевой водой
Жители курортного поселка Грузии требуют обеспечения питьевой водой
Участники акции требуют решить проблемы и предупреждают, что акции станут перманентными 26.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-26T15:42+0400
2023-03-26T15:42+0400
2023-03-26T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Жители курортного поселка Сурами, известного своим лечебным климатом, собрались в воскресенье на акцию протеста с требованием обеспечить им подачу питьевой воды. По словам участников, жителям поселка годами не подается питьевая вода. Они жалуются на неисправность канализации и районных дорог. Участники акции требуют решить проблемы и предупреждают, что акции станут перманентными. В случае, если не последует реакция муниципальных властей, они обещают перекрыть центральную дорогу. По словам участников акции, они неоднократно обращались к местным властям с просьбой решить проблему, но безрезультатно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, сурами
грузия, общество, новости, сурами
Жители курортного поселка Грузии требуют обеспечения питьевой водой
15:42 26.03.2023 (обновлено: 16:59 26.03.2023)
Участники акции требуют решить проблемы и предупреждают, что акции станут перманентными
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Жители курортного поселка Сурами, известного своим лечебным климатом, собрались в воскресенье на акцию протеста с требованием обеспечить им подачу питьевой воды.
По словам участников, жителям поселка годами не подается питьевая вода. Они жалуются на неисправность канализации и районных дорог.
Участники акции требуют решить проблемы и предупреждают, что акции станут перманентными. В случае, если не последует реакция муниципальных властей, они обещают перекрыть центральную дорогу.
"Это туристическая зона, сюда не приезжают туристы, молодежь убегает в эмиграцию. Как покупать воду в 21 веке? Мы платим 40 лари за 3 тонны воды, представьте себе, зимой и летом... Ведь всему есть предел, и мы уже дошли до того, что если на нас никто не обратит внимания, мы перекроем центральную дорогу", – рассказал один из участников акции в эфире телеканала "Пирвели".
По словам участников акции, они неоднократно обращались к местным властям с просьбой решить проблему, но безрезультатно.