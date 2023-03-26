Жители курортного поселка Грузии требуют обеспечения питьевой водой

"Это туристическая зона, сюда не приезжают туристы, молодежь убегает в эмиграцию. Как покупать воду в 21 веке? Мы платим 40 лари за 3 тонны воды, представьте себе, зимой и летом... Ведь всему есть предел, и мы уже дошли до того, что если на нас никто не обратит внимания, мы перекроем центральную дорогу", – рассказал один из участников акции в эфире телеканала "Пирвели".