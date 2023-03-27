https://sputnik-georgia.ru/20230327/gol-kvaratskheliya-priznan-luchshim-golom-marta-v-italyanskoy-serii-a-276170432.html

Гол Кварацхелия признан лучшим голом марта в итальянской Серии А

Гол Кварацхелия признан лучшим голом марта в итальянской Серии А

По результатам проведенного ранее опроса, этот же гол был признан лучшим в 26-м туре чемпионата 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T23:59+0400

2023-03-27T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Гол Хвичи Кварацхелия в ворота "Аталанты" признан лучшим голом марта месяца Серии А, говорится на официальной страницы итальянской лиги.Этот шедевр грузинский нападающий "Наполи" сделал в 26-м туре чемпионата Италии. Он оказался среди семерых соперников в штрафной площади, сумел обыграть их и забить в верхний угол вратарю.По результатам проведенного ранее опроса, этот же гол был признан лучшим в 26-м туре.Напомним, что в текущем сезоне Кварацхелия забил 12 голов и сделал 10 голевых передач в чемпионате Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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