Грузинские дзюдоисты успешно выступили на турнире Большого шлема – фото
Участие в турнире Большого шлема в Тбилиси приняли более 400 спортсменов из 61 страны. На фото – известный дзюдоист Важа Маргвелашвили борется за бронзу.
Участие в турнире Большого шлема в Тбилиси приняли более 400 спортсменов из 61 страны. На фото – известный дзюдоист Важа Маргвелашвили борется за бронзу.
Турнир Большого шлема по дзюдо 2023 в Тбилиси прошел при полных трибунах. Болельщики активно поддерживали свою команду.
Турнир Большого шлема по дзюдо 2023 в Тбилиси прошел при полных трибунах. Болельщики активно поддерживали свою команду.
Грузинская сборная по итогам турнира вышла в лидеры, завоевав наибольшее количество наград. На фото – дзюдоист Илья Суламанидзе одерживает победу в поединке за серебряную медаль.
Грузинская сборная по итогам турнира вышла в лидеры, завоевав наибольшее количество наград. На фото – дзюдоист Илья Суламанидзе одерживает победу в поединке за серебряную медаль.
Грузинская сборная завоевала три золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. На фото слева направо – Лука Майсурадзе (серебро) и Лаша Бекаури (золото).
Грузинская сборная завоевала три золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. На фото слева направо – Лука Майсурадзе (серебро) и Лаша Бекаури (золото).
В первый день турнира медаль сборной Грузии принес лишь 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг). В борьбе за золото он уступил представителю Азербайджана Турану Байрамову.
В первый день турнира медаль сборной Грузии принес лишь 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг). В борьбе за золото он уступил представителю Азербайджана Турану Байрамову.
Во второй день турнира бронзу выиграл олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Лаша Шавдатуашвили (до 73 кг).
Во второй день турнира бронзу выиграл олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Лаша Шавдатуашвили (до 73 кг).
После поединка Лаша Шавдатуашвили поблагодарил всех болельщиков за поддержку.
После поединка Лаша Шавдатуашвили поблагодарил всех болельщиков за поддержку.
Зато в последний день турнира грузинские дзюдоисты принесли команде сразу три золотые медали и одно серебро.
Зато в последний день турнира грузинские дзюдоисты принесли команде сразу три золотые медали и одно серебро.
На фото второй слева – Гела Заалишвили (+100 кг) со своей наградой, золотой медалью Большого шлема.
На фото второй слева – Гела Заалишвили (+100 кг) со своей наградой, золотой медалью Большого шлема.
Так Гела Заалишвили радовался завоеванному золоту.
Так Гела Заалишвили радовался завоеванному золоту.
Заалишвили завоевал золото в поединке с турецким спортсменом Муниром Эртугом.
Заалишвили завоевал золото в поединке с турецким спортсменом Муниром Эртугом.
В последний день турнира за золото и серебро друг с другом также боролись Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе в весовой категории 90 кг.
В последний день турнира за золото и серебро друг с другом также боролись Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе в весовой категории 90 кг.
Борьба между Бекаури и Майсурадзе шла очень напряженная.
Борьба между Бекаури и Майсурадзе шла очень напряженная.
Но у Майсурадзе в этом поединке не было шансов против Бекаури.
Но у Майсурадзе в этом поединке не было шансов против Бекаури.
Лаша Бекаури одержал заслуженную победу и получил золотую медаль. Лука Майсурадзе – серебро.
Лаша Бекаури одержал заслуженную победу и получил золотую медаль. Лука Майсурадзе – серебро.
Серебро в последний день Большого шлема завоевал и Илья Суламанидзе (100 кг).
Серебро в последний день Большого шлема завоевал и Илья Суламанидзе (100 кг).
Суламанидзе радуется завоеванной серебряной медали в поединке с представителем Монголии.
Суламанидзе радуется завоеванной серебряной медали в поединке с представителем Монголии.
Вместе с Суламанидзе радовались серебряной награде сотни болельщиков на трибунах.
Вместе с Суламанидзе радовались серебряной награде сотни болельщиков на трибунах.