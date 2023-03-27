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Грузинские дзюдоисты успешно выступили на турнире Большого шлема – фото

Грузинские дзюдоисты успешно выступили на турнире Большого шлема – фото

Сборная Грузии заняла первое место по количеству медалей в командном зачете на турнире Большого шлема в Тбилиси. Как грузинские дзюдоисты боролись за победу –... 27.03.2023, Sputnik Грузия

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Участие в турнире, который прошел в Тбилиси 24-26 марта, приняли 419 спортсменов из 61 страны.

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