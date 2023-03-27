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Грузинские дзюдоисты успешно выступили на турнире Большого шлема – фото
Грузинские дзюдоисты успешно выступили на турнире Большого шлема – фото
Сборная Грузии заняла первое место по количеству медалей в командном зачете на турнире Большого шлема в Тбилиси. Как грузинские дзюдоисты боролись за победу –... 27.03.2023, Sputnik Грузия
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Участие в турнире, который прошел в Тбилиси 24-26 марта, приняли 419 спортсменов из 61 страны.
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спорт, спорт, спорт в грузии, федерация дзюдо грузии, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фото
спорт, спорт, спорт в грузии, федерация дзюдо грузии, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фото

Грузинские дзюдоисты успешно выступили на турнире Большого шлема – фото

15:14 27.03.2023 (обновлено: 15:37 27.03.2023)
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Сборная Грузии заняла первое место по количеству медалей в командном зачете на турнире Большого шлема в Тбилиси. Как грузинские дзюдоисты боролись за победу – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
Участие в турнире, который прошел в Тбилиси 24-26 марта, приняли 419 спортсменов из 61 страны.
© photo: Sputnik / Stringer

Участие в турнире Большого шлема в Тбилиси приняли более 400 спортсменов из 61 страны. На фото – известный дзюдоист Важа Маргвелашвили борется за бронзу.

Участие в турнире Большого шлема в Тбилиси приняли более 400 спортсменов из 61 страны. На фото – известный дзюдоист Важа Маргвелашвили борется за бронзу. - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

Участие в турнире Большого шлема в Тбилиси приняли более 400 спортсменов из 61 страны. На фото – известный дзюдоист Важа Маргвелашвили борется за бронзу.

© photo: Sputnik / Stringer

Турнир Большого шлема по дзюдо 2023 в Тбилиси прошел при полных трибунах. Болельщики активно поддерживали свою команду.

Турнир Большого шлема по дзюдо 2023 в Тбилиси прошел при полных трибунах. Болельщики активно поддерживали свою команду. - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

Турнир Большого шлема по дзюдо 2023 в Тбилиси прошел при полных трибунах. Болельщики активно поддерживали свою команду.

© photo: Sputnik / Stringer

Грузинская сборная по итогам турнира вышла в лидеры, завоевав наибольшее количество наград. На фото – дзюдоист Илья Суламанидзе одерживает победу в поединке за серебряную медаль.

Грузинская сборная по итогам турнира вышла в лидеры, завоевав наибольшее количество наград. На фото – дзюдоист Илья Суламанидзе одерживает победу в поединке за серебряную медаль. - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинская сборная по итогам турнира вышла в лидеры, завоевав наибольшее количество наград. На фото – дзюдоист Илья Суламанидзе одерживает победу в поединке за серебряную медаль.

© photo: Sputnik / Stringer

Грузинская сборная завоевала три золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. На фото слева направо – Лука Майсурадзе (серебро) и Лаша Бекаури (золото).

Грузинская сборная завоевала три золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. На фото слева направо – Лука Майсурадзе (серебро) и Лаша Бекаури (золото). - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинская сборная завоевала три золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. На фото слева направо – Лука Майсурадзе (серебро) и Лаша Бекаури (золото).

© photo: Sputnik / Stringer

В первый день турнира медаль сборной Грузии принес лишь 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг). В борьбе за золото он уступил представителю Азербайджана Турану Байрамову.

В первый день турнира медаль сборной Грузии принес лишь 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг). В борьбе за золото он уступил представителю Азербайджана Турану Байрамову. - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Stringer

В первый день турнира медаль сборной Грузии принес лишь 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг). В борьбе за золото он уступил представителю Азербайджана Турану Байрамову.

© photo: Sputnik / Stringer

Во второй день турнира бронзу выиграл олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Лаша Шавдатуашвили (до 73 кг).

Во второй день турнира бронзу выиграл олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Лаша Шавдатуашвили (до 73 кг). - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

Во второй день турнира бронзу выиграл олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Лаша Шавдатуашвили (до 73 кг).

© photo: Sputnik / Stringer

После поединка Лаша Шавдатуашвили поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

После поединка Лаша Шавдатуашвили поблагодарил всех болельщиков за поддержку. - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

После поединка Лаша Шавдатуашвили поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

© photo: Sputnik / Stringer

Зато в последний день турнира грузинские дзюдоисты принесли команде сразу три золотые медали и одно серебро.

Зато в последний день турнира грузинские дзюдоисты принесли команде сразу три золотые медали и одно серебро. - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

Зато в последний день турнира грузинские дзюдоисты принесли команде сразу три золотые медали и одно серебро.

© photo: Sputnik / Stringer

На фото второй слева – Гела Заалишвили (+100 кг) со своей наградой, золотой медалью Большого шлема.

На фото второй слева – Гела Заалишвили (+100 кг) со своей наградой, золотой медалью Большого шлема. - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

На фото второй слева – Гела Заалишвили (+100 кг) со своей наградой, золотой медалью Большого шлема.

© photo: Sputnik / Stringer

Так Гела Заалишвили радовался завоеванному золоту.

Так Гела Заалишвили радовался завоеванному золоту. - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

Так Гела Заалишвили радовался завоеванному золоту.

© photo: Sputnik / Stringer

Заалишвили завоевал золото в поединке с турецким спортсменом Муниром Эртугом.

Заалишвили завоевал золото в поединке с турецким спортсменом Муниром Эртугом. - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Заалишвили завоевал золото в поединке с турецким спортсменом Муниром Эртугом.

© photo: Sputnik / Stringer

В последний день турнира за золото и серебро друг с другом также боролись Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе в весовой категории 90 кг.

В последний день турнира за золото и серебро друг с другом также боролись Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе в весовой категории 90 кг. - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

В последний день турнира за золото и серебро друг с другом также боролись Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе в весовой категории 90 кг.

© photo: Sputnik / Stringer

Борьба между Бекаури и Майсурадзе шла очень напряженная.

Борьба между Бекаури и Майсурадзе шла очень напряженная. - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

Борьба между Бекаури и Майсурадзе шла очень напряженная.

© photo: Sputnik / Stringer

Но у Майсурадзе в этом поединке не было шансов против Бекаури.

Но у Майсурадзе в этом поединке не было шансов против Бекаури. - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Но у Майсурадзе в этом поединке не было шансов против Бекаури.

© photo: Sputnik / Stringer

Лаша Бекаури одержал заслуженную победу и получил золотую медаль. Лука Майсурадзе – серебро.

Лаша Бекаури одержал заслуженную победу и получил золотую медаль. Лука Майсурадзе – серебро. - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

Лаша Бекаури одержал заслуженную победу и получил золотую медаль. Лука Майсурадзе – серебро.

© photo: Sputnik / Stringer

Серебро в последний день Большого шлема завоевал и Илья Суламанидзе (100 кг).

Серебро в последний день Большого шлема завоевал и Илья Суламанидзе (100 кг). - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

Серебро в последний день Большого шлема завоевал и Илья Суламанидзе (100 кг).

© photo: Sputnik / Stringer

Суламанидзе радуется завоеванной серебряной медали в поединке с представителем Монголии.

Суламанидзе радуется завоеванной серебряной медали в поединке с представителем Монголии. - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

Суламанидзе радуется завоеванной серебряной медали в поединке с представителем Монголии.

© photo: Sputnik / Stringer

Вместе с Суламанидзе радовались серебряной награде сотни болельщиков на трибунах.

Вместе с Суламанидзе радовались серебряной награде сотни болельщиков на трибунах. - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Вместе с Суламанидзе радовались серебряной награде сотни болельщиков на трибунах.

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