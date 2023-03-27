https://sputnik-georgia.ru/20230327/gruzinskie-figuristy-voshli-v-desyatku-luchshikh-soglasno-reytingu-isu-276122476.html

Грузинские фигуристы вошли в десятку лучших согласно рейтингу ISU

Грузинские фигуристы вошли в десятку лучших согласно рейтингу ISU

Итоги сезона подвели после чемпионата мира, который неделю принимал японский город Сайтама 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T07:32+0400

2023-03-27T07:32+0400

2023-03-27T07:32+0400

спорт

грузия

новости

анастасия губанова

морис квителашвили

успехи грузинских фигуристов в мире

фигурное катание

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Международный союз конькобежцев (International Skating Union, ISU) традиционно по окончании сезона опубликовал общий мировой рейтинг спортсменов и сборных, в котором команда Грузии заняла седьмое место, сообщает Федерация фигурного катания Грузии. Итоги сезона подвели после чемпионата мира, который неделю принимал японский город Сайтама. Грузинские спортсмены не попали в десятку лучших ни в одной из категорий. Одиночница Анастасия Губанова заняла 14-е место, в танцах на льду у Марии Казаковой и Георгия Ревия также 14-е место, Морис Квителашвили занял 21-е место, а Карина Сафина и Лука Берулава – 19-е место. Грузия расположилась в списке после следующих стран: Япония, Соединенные Штаты Америки, Канада, Корея, Италия и Франция. В рейтинге спортсменов грузинские фигуристы заняли следующие позиции: Анастасия Губанова – 8 место, Карина Сафина и Лука Берулава - 13 место, Морис Квителашвили – 14 место, Ника Эгадзе – 23 место, Мария Казакова и Георгий Ревия – 19 место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, анастасия губанова, морис квителашвили, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание