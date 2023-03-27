https://sputnik-georgia.ru/20230327/mid-rossiya-ne-sobiraetsya-vykhodit-iz-vto-276125715.html

МИД: Россия не собирается выходить из ВТО

МИД: Россия не собирается выходить из ВТО

Грузия сняла вето на вступление России в ВТО в 2011 году с определенными условиями 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T10:40+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки некоторых стран выдавить ее, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.Россия стала полноправным членом ВТО 22 августа 2012 год. До тех пор Грузия оставалась единственным членом организации, с которым Россия не могла подписать двустороннего соглашения.По его словам, Россия исходит из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена "с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов".Представитель МИД подчеркнул, что сегодня "недружественные страны" объединяются и стараются положить конец членству России во Всемирной торговой организации. В таких условиях самостоятельный выход России из ВТО западники восприняли бы как доказательство эффективности антироссийской линии и продолжили их ужесточение.ВТО, по словам Биричевского, — это безальтернативная глобальная площадка, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нее недружественных действий."Особое внимание уделяем взаимодействию с партнерами и единомышленниками из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки — странами так называемого "мирового большинства". Взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым", — сказал Биричевский.При этом он подчеркнул, что правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза."Единое таможенное регулирование ЕАЭС строится на нормах многосторонней торговой системы и обязательствах России в организации. Российская Федерация как член ЕАЭС обязана соблюдать правила ВТО, а выход из нее лишил бы нас ряда преимуществ, связанных с защитой общего рынка союза от чувствительного для нашей экономики импорта", — отметил Биричевский.Грузия сняла вето на вступление России в ВТО в 2011 году с условием, что через неподконтрольные официальному Тбилиси Абхазию и Цхинвальский регион (Южная Осетия) пройдут торговые коридоры из РФ, а также стороны пригласят международных посредников для контроля потока грузов и их маркировки. Стороны заключили соглашение о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров.

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