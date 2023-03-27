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Патриархия Грузии не имеет отношения к акции протеста у посольства Украины в Тбилиси
Патриархия Грузии не имеет отношения к акции протеста у посольства Украины в Тбилиси
Священнослужители должны воздерживаться от участия в акциях протеста у представительства другой страны, заявили в Патриархии 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T21:22+0400
2023-03-27T21:22+0400
2023-03-27T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Акция, запланированная на 28 марта, не имеет никакого отношения к Патриархии Грузии, отмечается в информации, распространенной Службой по связям с общественностью Патриархии Грузии. Экс-депутат парламента Грузии и руководитель общественного центра им. Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе анонсировал проведение акции протеста у посольства Украины 28 марта из-за ситуации вокруг Киево-Печорской Лавры. Ранее власти Украины потребовали представителей УПЦ покинуть Лавру до 29 марта — формально из-за нарушения условий использования госимуществ. Священнослужители заявили, что не будут подчиняться требованиям властей: "Мы не коллаборанты, а граждане своей страны". Как отмечается в заявлении, священнослужители должны воздерживаться от участия в акциях протеста у государственного представительства другой страны. Акция протеста начнется в 15 часов на проспекте Ильи Чавчавадзе, у главного входа в парк Ваке. Оттуда участники акции отправятся к посольству Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, украина, дмитрий лорткипанидзе, патриархия грузии
грузия, новости, политика, украина, дмитрий лорткипанидзе, патриархия грузии
Патриархия Грузии не имеет отношения к акции протеста у посольства Украины в Тбилиси
Священнослужители должны воздерживаться от участия в акциях протеста у представительства другой страны, заявили в Патриархии
ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Акция, запланированная на 28 марта, не имеет никакого отношения к Патриархии Грузии, отмечается в информации, распространенной Службой по связям с общественностью Патриархии Грузии.
Экс-депутат парламента Грузии и руководитель общественного центра им. Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе анонсировал проведение акции протеста у посольства Украины 28 марта из-за ситуации вокруг Киево-Печорской Лавры.
Ранее власти Украины потребовали представителей УПЦ покинуть Лавру до 29 марта — формально из-за нарушения условий использования госимуществ. Священнослужители заявили, что не будут подчиняться требованиям властей: "Мы не коллаборанты, а граждане своей страны".
"Распространялась информация об акции на церковную тему 28 марта, которая связана с событиями на Украине. Как говорится в объявлении, шествие должно завершиться акцией протеста у посольства Украины и якобы духовенство нашей церкви также должно принять в нем участие. Заявляем, что указанная деятельность не имеет никакого отношения к Патриархии Грузии", – говорится в заявлении.
Как отмечается в заявлении, священнослужители должны воздерживаться от участия в акциях протеста у государственного представительства другой страны.
Акция протеста начнется в 15 часов на проспекте Ильи Чавчавадзе, у главного входа в парк Ваке. Оттуда участники акции отправятся к посольству Украины.