https://sputnik-georgia.ru/20230327/pogoda-v-aprele-2023-narodnye-primety-na-kazhdyy-den-mesyatsa-276162157.html

Погода в апреле 2023: народные приметы на каждый день месяца

Погода в апреле 2023: народные приметы на каждый день месяца

Народные приметы второго весеннего месяца предсказывают, какой погода будет в апреле 2023 года, во второй половине весны и даже летом, а также будет ли год... 27.03.2023, Sputnik Грузия

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справки

погода

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Народные приметы на погоду в апреле 2023 года и на каждый день второго весеннего месяца читайте в материале Sputnik Грузия. Народные приметы на апрель По приметам апрель ожидается холодным, если первый гром грянул при северном ветре, дождливым – при западном, сухим – при восточном, теплым – при южном. Летний сезон будет солнечным и жарким, если береза зацветет раньше ольхи, ну а если у березы течет много сока – это явная примета, что лето будет дождливым. Скоро потеплеет, если в апреле распустились желтые цветы-первоцветы на лугах. На потепление указывает и начало сокодвижения у кленов. По народным приметам лето ожидается жарким и сухим, если в апреле сверкают молнии, а вот грома не слышно. Урожай плодовых будет богатым, если соловей запел на голых деревьях. Приметы на каждый день апреля По народным приметам погода в октябре будет такой же, как и 1 апреля. Осенью будет много грибов, если 2 апреля пойдет дождь, а обилие талой воды – явная примета, что травы в мае будет много. Лето будет теплым, если 3 апреля будет солнечная и теплая погода. Рыбаки останутся без весеннего лова, если 4 апреля лед все еще держится на водоемах, а если в этот день на рассвете солнце в красных кругах – значит, урожай овощей в этом году будет хороший. Лето будет дождливым, если 5 апреля пасмурная погода, а если днем выглянуло солнышко – лето предстоит жаркое. Весна будет благодатная, если ночь на 6 апреля теплая, а если 7 числа ярко светит солнце – это явная примета, что лето предстоит дождливое и грозовое. Первые грибы появились 8 апреля на пригорке – лето будет дождливым, а если в ложбинке – летний сезон будет сухим и знойным. По народным приметам, если иней и туман 9 апреля с утра – год предстоит урожайный, а если в этот день слышен первый весенний гром – лето ожидается холодным. Урожайный год обещает дождь 10 апреля, а красное большое солнце на закате предсказывает хорошую погоду на ближайшие дни. По приметам сильный дождь 11 апреля – к урожаю овса, а высокие облака, быстро плывущие в этот день по небу, – к хорошей погоде. Низкие облака 12-13 апреля предсказывают похолодание, а солнечный день – погожее лето. Если река выйдет из берегов 14-15 апреля – травы будет много, а покос – ранний. По народным приметам южный ветер 16 апреля обещает обильный урожай яровых, а тихо движущиеся темные облака 17 числа – затяжной дождь. Наступает устойчивая, хорошая погода, если ночью 18 апреля прохладно, а если с утра моросит дождь, то лето предстоит дождливое. Холодов больше не будет, если у деревьев 19 апреля началось сокодвижение, а если до восхода солнца скопились свинцовые тучи – предстоит затяжной ливень. Хорошая примета – дождь 20 апреля, калина уродится, а мороз и солнце в этот день обещают обильный урожай хлеба и гречихи. Лето ожидается теплое и солнечное, если 21 апреля стоит ясная погода, а если на небе много звезд, то урожай лесных ягод и грибов будет богатый. На урожайный год 22 апреля указывают ветер и туман, а ясная погода 23 числа напоминает крестьянам, что пришло время перепахать озимое поле и досеять яровыми. Лето будет урожайный, если 24 апреля идет дождь, а мерцающие звезды в ночь на 25 число предвещают холодное лето. По народным приметам погода устоится и холодов больше не будет, если дуб распустился на 26 апреля, а легкие, быстро несущиеся по небу облака 27 числа предвещают сильные ветры. Ветер и пасмурную погоду предсказывает красная заря 28 апреля, а раскаты гулкого грома 29 числа обещают богатый урожай зерновых. По народным приметам вишня уродится, если пчелы 30 апреля активно садятся на вишневый цвет, а если вечером сгущаются тучи – значит, май будет холодным и пасмурным. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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