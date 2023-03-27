https://sputnik-georgia.ru/20230327/posolstvo-izrailya-v-gruzii-prekratilo-okazyvat-konsulskie-uslugi-276158136.html
Посольство Израиля в Грузии прекратило оказывать консульские услуги
Посольство Израиля в Грузии прекратило оказывать консульские услуги
После объявления профсоюзами Израиля всеобщей забастовки посольство Израиля в Грузии закрылось до дальнейшего уведомления 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T19:09+0400
2023-03-27T19:09+0400
2023-03-27T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. После объявления всеобщей забастовки в Израиле консульские услуги в посольстве в Грузии приостановлены, говорится в заявлении посольства.Массовые протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят как в Израиле, так и за пределами страны уже 12-ю неделю. В частности, накануне на улицы вышли более 600 тысяч манифестантов.Посольство отмечает, что горячая линия экстренной помощи продолжает работать (+995 32 2556500).О планах реорганизации судебной реформы заявлял ранее министр юстиции Израиля Ярив Левин. Изменения ограничат полномочия Верховного суда в части блокировки законов и решений правительства. Также реформа обеспечит правительству контроль над отбором судей.По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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израиль, новости, общество, грузия, политика, в мире
израиль, новости, общество, грузия, политика, в мире
Посольство Израиля в Грузии прекратило оказывать консульские услуги
После объявления профсоюзами Израиля всеобщей забастовки посольство Израиля в Грузии закрылось до дальнейшего уведомления
ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. После объявления всеобщей забастовки в Израиле консульские услуги в посольстве в Грузии приостановлены, говорится в заявлении посольства.
Массовые протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят как в Израиле, так и за пределами страны уже 12-ю неделю. В частности, накануне на улицы вышли более 600 тысяч манифестантов.
"После объявления профсоюзами Израиля всеобщей забастовки посольство Израиля в Грузии закрылось до дальнейшего уведомления. Консульские услуги приостановлены во время забастовки. Дальнейшее заявление будет размещено в нашей социальной сети", — говорится в сообщении.
Посольство отмечает, что горячая линия экстренной помощи продолжает работать (+995 32 2556500).
О планах реорганизации судебной реформы заявлял ранее министр юстиции Израиля Ярив Левин. Изменения ограничат полномочия Верховного суда в части блокировки законов и решений правительства. Также реформа обеспечит правительству контроль над отбором судей.
По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства.