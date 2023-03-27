https://sputnik-georgia.ru/20230327/posolstvo-izrailya-v-gruzii-prekratilo-okazyvat-konsulskie-uslugi-276158136.html

Посольство Израиля в Грузии прекратило оказывать консульские услуги

Посольство Израиля в Грузии прекратило оказывать консульские услуги

После объявления профсоюзами Израиля всеобщей забастовки посольство Израиля в Грузии закрылось до дальнейшего уведомления 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T19:09+0400

2023-03-27T19:09+0400

2023-03-27T19:09+0400

израиль

новости

общество

грузия

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23447/14/234471471_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_e315ababb89d50cf4fc0f94e41c64ea7.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. После объявления всеобщей забастовки в Израиле консульские услуги в посольстве в Грузии приостановлены, говорится в заявлении посольства.Массовые протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят как в Израиле, так и за пределами страны уже 12-ю неделю. В частности, накануне на улицы вышли более 600 тысяч манифестантов.Посольство отмечает, что горячая линия экстренной помощи продолжает работать (+995 32 2556500).О планах реорганизации судебной реформы заявлял ранее министр юстиции Израиля Ярив Левин. Изменения ограничат полномочия Верховного суда в части блокировки законов и решений правительства. Также реформа обеспечит правительству контроль над отбором судей.По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

израиль, новости, общество, грузия, политика, в мире