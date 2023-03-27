https://sputnik-georgia.ru/20230327/premer-izrailya-priostanovit-sudebnuyu-reformu--smi-276152036.html

Премьер Израиля приостановит судебную реформу – СМИ

Премьер Израиля приостановит судебную реформу – СМИ

Изменения предполагают ограничение полномочий Верховного суда в части блокировки законов и решений правительства 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T16:14+0400

2023-03-27T16:14+0400

2023-03-27T16:14+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что принял решение приостановить нашумевшую спорную судебную реформу, сообщила телерадиокомпания КАН.Массовые протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят как в Израиле, так и за пределами страны уже 12-ю неделю. В частности, накануне на улицы вышли более 600 тысяч манифестантов. После несогласия с судебной реформой был уволен и глава минобороны Йоав Галлант.При этом министр юстиции и министр национальной безопасности Израиля пригрозили своим увольнением в случае, если судебная реформа будет остановлена.О планах реорганизации судебной реформы заявлял ранее министр юстиции Израиля Ярив Левин. Изменения ограничат полномочия Верховного суда в части блокировки законов и решений правительства. Также реформа обеспечит правительству контроль над отбором судей. По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, израиль, биньямин нетаньяху